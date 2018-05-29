Com aves à beira da morte, produtor rural vende frangos a R$ 1 na Serra

Fila para comprar galinha em Nova carapina II, na Serra Crédito: Bernardo Coutinho

Em meio a greve dos caminhoneiros, que impede que produtores rurais do Espírito Santo escoem a produção e recebam ração para os animais, um produtor rural de Santa Maria de Jetibá decidiu vender cerca de sete mil frangos para evitar que as aves morram de fome.

Os frangos são vendidos em Nova Carapina II, na Serra. O preço? Apenas R$ 1. O bairro já conta com uma extensa fila e cada pessoa pode comprar até 10 frangos. Senhas são distribuídas para auxiliar quem chega ao local.

A venda é organizada pelo Centro de Formação Cristã Cristolândia, que atua em um projeto para ajudar pessoas carentes e em situação de rua. "Nós temos empresários que são parceiros da gente no projeto. Recebemos desse produtor de Santa Maria de Jetibá uma doação de 500 frangos. Outros sete mil estão sendo vendidos aqui por um preço bem baixo. É uma forma de ajudar a diminuir o prejuízo deles também", afirmou o pastor Carlos Eduardo Mendes.

A vendedora autônoma Érica da Rocha Pereira, de 27 anos, mora no bairro vizinho, Cidade Pomar. Soube da venda das aves no dia anterior pelas redes sociais. Fiquei sabendo na noite de segunda-feira (28) pelo Facebook. Ainda estou na esperança de conseguir comprar porque quando cheguei já tinha muita gente na fila, disse enquanto aguardava uma senha.

O morador de Central Carapina, Valmir Moreira Martins, 51 anos, enfrentou a fila por mais de cinco horas, mas conseguiu levar os 10 frangos para casa. Pretende matar e limpar as aves e congelar parte da carne. Vim para cá bem cedo, às 6 horas das manhã. Agora é convidar os amigos para uma galinhada, afirmou.





30 MILHÕES DE AVES PODEM MORRER DE FOME

Trinta milhões de aves podem morrer caso não chegue ração ao ES Crédito: Gabriel Lordêllo/Arquivo A Gazeta

Se a ração não chegar a partir desta terça-feira (29), 30 milhões de aves e 150 mil suínos podem morrer no Espírito Santo. O presidente da Associação de Avicultores do Estado do Espírito Santo (Aves) Volkmar Berger, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo na manhã desta segunda-feira (28), afirma que a situação é crítica e que os caminhões com matéria-prima da ração estão retidos na divisa do Estado.

De acordo com o presidente, granjeiras têm se ajudado e compartilhado ração para que as aves não morram, mas a partir desta terça-feira (29) a situação deve piorar, caso a ração não chegue até as granjeiras.

Cerca de 30 milhões de aves podem morrer de fome. Segundo Berger, caminhões com a matéria-prima da ração que vem do Centro-Oeste do País estão retidos nas divisas do ES e no estado de Minas Gerais.

"Os caminhões de ração e os que estão com ovos não conseguem passar. O problema maior é que o Estado é um grande importador de matéria-prima, principalmente milho e soja, que são os dois maiores ingredientes da ração de aves, e eles vêm do Centro-Oeste. Nós temos muitos caminhões que estão retidos na divisa do ES e no estado de Minas Gerais", explicou o presidente em entrevista ao Bom Dia ES.