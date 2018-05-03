Com anúncio do BC, dólar abre em queda, mas ainda acima dos R$ 3,50

Após o anúncio do Banco Central de que iria intervir no mercado, o dólar abriu nesta quinta-feira em queda, mas ainda na faixa dos R$ 3,50. A moeda americana era negociada a R$ 3,532, com recuo de 0,50%, pouco após a abertura.

Ontem, o dólar comercial voltou a subir, avançando 1,28% e cotado a R$ 3,550 para venda. Após o fechamento do mercado, o Banco Central informou que iniciará nesta quinta-feira a rolagem dos contratos de swap cambial  operação que equivale à venda de dólares no mercado futuro que venceriam em dia 1º de junho de 2018. Ao todo, são 113.000 contratos, ou US$ 5,65 bilhões.