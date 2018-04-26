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"Solução"

Com alta no preço do gás, brasileiros passam a usar lenha e carvão

No Nordeste, 24% das famílias recorreram a essa estratégia, mostra pesquisa do IBGE

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 16:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 16:20
Botija de gás Crédito: Divulgação
A forte alta no preço do gás de botijão no ano passado levou mais brasileiros a usarem lenha e carvão para cozinhar. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua que o IBGE divulgou na manhã desta quinta-feira (26) mostra que aumentou de 16,1% para 17,6% a parcela de lares que usam também lenha ou carvão no preparo de alimentos. Ao todo, mais 1,2 milhão de brasileiros passaram a usar também esse tipo de combustível para cozinhar.
Esse aumento foi concentrado sobretudo no Nordeste. Na região, mais 400 mil domicílios começaram a usar também a lenha e o carvão. A parcela subiu de 22,1% para 24,1% dos lares nordestinos.
No ano passado, o preço do gás subiu 16%, mais que o quíntuplo da variação da inflação. A alta foi provocada principalmente pela nova metodologia de reajuste da Petrobras, que passou a repassar com mais frequência as variações, para cima ou para baixo, no custo do produto.
 
No Maranhão, 44,9% das famílias usam carvão ou lenha para cozinhar. No Piauí, essa parcela chega a 32,9%.
O carão e a lenha, na maioria das vezes, são usadas em complemento ao gás de botijão, que é adotado por 98,4% das famílias brasileiras.

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