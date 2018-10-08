Com 2º turno para presidência, dólar chega a R$ 3,70 e Bolsa dispara

Após o resultado do 1º turno das eleições presidenciais, o dólar à vista chegou a mínima de R$ 3,70, com baixas de mais de 3%, mas depois estacionou perto dos R$ 3,72. A Bolsa chegou a entrar em leilão na abertura e superou o patamar dos 87 mil pontos, alta de até 6,06%. A grande vantagem do candidato de direita(PSL) em relação ao petista(PT) e o crescimento do PSL no Congresso, sustentam o ambiente positivo. A realidade de um segundo turno com Fernando Haddad (PT), porém, deve conter ganhos e provocar volatilidade.