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Pedido de desculpas

Collor pede perdão pelo confisco do saldo de cadernetas de poupança

Em publicações na rede social Twitter, Collor afirmou que a decisão foi tomada na tentativa de conter a hiperinflação de 80% ao mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 13:00

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 13:00

Fernando Collor
Fernando Collor Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ex-presidente Fernando Collor de Mello pediu desculpas, nesta segunda-feira (18), pelo confisco de parte do saldo de cadernetas de poupança e contas-correntes em março de 1990.
Em uma sequência de publicações na rede social Twitter, Collor afirmou que a decisão -que classificou como dificílima- foi tomada na tentativa de conter a hiperinflação de 80% ao mês.
"Os mais pobres eram os maiores prejudicados, perdiam seu poder de compra em questão de dias, pessoas estavam morrendo de fome", disse o ex-presidente, hoje senador por Alagoas.
"Sabia que arriscava ali perder a minha popularidade e até mesmo a Presidência, mas eliminar a hiperinflação era o objetivo central do meu governo", escreveu.

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O Plano Collor limitou os saques a 50 mil cruzeiros, moeda que substituiu o cruzado novo. A promessa do governo à época era controlar a inflação e desbloquear o dinheiro um ano e meio depois.
O controle da inflação só veio em 1994, com o Plano Real. As perdas dos poupadores com o Plano Collor até hoje é discutida na Justiça.
Nas publicações feitas nesta segunda, Collor disse ter acredito que "medidas radicais eram o caminho certo."
O ex-presidente reforçou sua presença digital recentemente no Twitter. Tem interagido com seguidores e dado resposta bem-humaradas; já fez cometários sobre o reality show Big Brother Brasil e agradeceu a elogios a sua aparência na época em que ocupou o Planalto.

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