Coisas boas estão acontecendo em reuniões com a China, diz Trump

O presidente americano, Donald Trump, afirmou há instantes no Twitter que "coisas boas estão acontecendo nas reuniões com a China", que ocorrem desde ontem em Washington. Ele reiterou que se encontrará com o vice-primeiro-ministro chinês Liu He, que lidera a delegação do lado asiático. Segundo a agenda oficial de Trump, o encontro está marcado para 15h45 (de Brasília).