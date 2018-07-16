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Agronegócio

Cogumelos conquistam as montanhas capixabas

Cultivo do fungo é destaque no Caparaó e em Domingos Martins

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 00:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2018 às 00:03
Shiitake (foto), shimeji e Paris são os mais produzido no ES Crédito: Hans/Pixabay
O cultivo dos cogumelos vem ganhando cada vez mais adeptos nas áreas montanhosas do Espírito Santo. E a combinação entre a mata e a disponibilidade hídrica fez com que as regiões das Montanhas e do Caparaó se tornassem locais ideais para produzir esses alimentos do Reino Fungi.
>Leia mais sobre o Agronegócio capixaba
E, é agora, no inverno, o melhor momento para esses fungos comestíveis crescerem e frutificarem, ao contrário do que acontece com muitas outras plantas que, durante a estação mais fria do ano, passam por um período de hibernação.
A Região do Caparaó tem um clima ameno durante boa parte do ano. Além disso, a umidade relativa do ar é alta, porque tem muita água. A união desses fatores faz que com a região produza durante quase todo o ano
Norberto Neves Frutuoso, coordenador de escritório local do Incaper de Dores do Rio Preto
Em todo o mundo são centenas de espécies de cogumelos comestíveis, mas a maior parte ainda não é explorada comercialmente. No Estado, os mais plantados são: shiitake, shimeji e Paris, também conhecido como champignon.
Na Região do Caparaó, cinco propriedades dos municípios de Dores do Rio Preto e Divino de São Lourenço se uniram e montaram a Associação de Produtores Fungicultores do Caparaó Capixaba. O que começou como um experimento e uma produção despretensiosa, acabou se transformando em oportunidade de negócio e alternativa de renda.
>Apenas 28 agroindústrias licenciadas em um ano no Espírito Santo
Lá eles produzem duas variedades: shiitake, que é cultivado em toras de eucalipto, e o shimeji, em sacolas com palha pasteurizada e/ou esterilizada. Na associação, cada produtor tem a sua estufa, mas quando chega a época da colheita, eles se unem para realizar a venda e atender a demanda do mercado.
O shiitake demora mais para produzir e requer menos cuidados. Em média, a produção começa depois dos seis meses. Já o shimeji demora menos para produzir, porém requer mais cuidado, porque precisa ser cultivado nas estufas
Rogério Coutinho, um dos integrantes da Associação de Fungicultores
O grupo esperar colher, neste primeiro ano, de 400 a 500 quilos do fungo por mês. Mas, no próximo ano, esperamos duplicar ou triplicar essa nossa colheita, comenta Rogério.
O clima frio da Região das Montanhas capixabas também é propício para a produção dos cogumelos. No distrito de Aracê, em Domingos Martins, o produtor de 38 anos Wagner Tanal cultiva o fungo há mais de duas décadas.
O negócio deu tão certo que hoje, na propriedade, trabalham oito pessoas, sendo seis contratadas. Apareceu um engenheiro agrônomo para morar próximo ao meu sítio e ele começou com essa ideia. Eu e meus irmãos investimos e, há 24 anos, cultivamos o cogumelo Paris, lembra Wagner.
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Segundo ele, há dois anos, as pessoas começaram a pedir que ele cultivasse o cogumelo Portobello. Ele percebeu que tratava-se de uma boa oportunidade e resolveu diversificar a produção. Durante o inverno, chego a colher, em média por mês, uma tonelada dos cogumelos. O preço de venda varia entre R$ 12 e R$ 25 o quilo, diz.
TIPOS DE COGUMELOS
Champignon
O champignon ou cogumelo Paris é produzido em palhada pré-compostada e coberta com uma camada de terra. O cultivo, leva, em média, 90 dias.
Shiitake
Ele é cultivado em troncos de eucalipto, onde fica durante 6 meses. Para nascer, precisa passar por choque mecânico, térmico e escuridão. Tem incubação finalizada em 120 ou 180 dias.
Shimeji
É plantado em sacos com um composto orgânico de palhas. Ele cresce em buquês. O cultivo, leva, em média, 90 dias.

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