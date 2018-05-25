CNI diz que greve dos caminhoneiros atrapalha recuperação da economia

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou nota hoje (24) criticando a paralisação dos caminhoneiros Crédito: Pinterest

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou nota hoje (24) criticando a paralisação dos caminhoneiros, que já dura quatro dias, e ressaltou que o movimento atrapalha a recuperação da economia. "O bloqueio das rodovias do país prejudica a operação das indústrias, aumenta os custos, penaliza a população e tem efeitos danosos sobre a economia, que enfrenta dificuldades para se recuperar da crise recente", disse a entidade, em nota.

A expectativa do setor industrial é que sejam suspensos os bloqueios de rodovias até que governo e associações de caminhoneiros cheguem a um acordo sobre a redução da tarifa de combustível, privilegiando o "equilíbrio". "Que os interesses de grupos não se não se sobreponham aos dos demais setores da sociedade ou onerem ainda mais os custos de produção. A greve já está afetando a produção e a distribuição de bens", ressaltou.