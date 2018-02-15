Clientes do ES gravam ligações com empresas para não sair no prejuízo

Haynay passou a gravar as ligações depois de problemas com uma empresa Crédito: Marcelo Prest | AG

Cada vez mais conscientes dos seus direitos e tendo a tecnologia como grande aliada, consumidores estão passando a gravar ligações para não ficarem no prejuízo na compra de um produto ou na contratação de um serviço.

Os números da utilização desse recurso de proteção ainda não são contabilizados pelos órgãos de defesa do consumidor, como Procon e Proteste, mas essas instituições afirmam que é cada vez mais comum pessoas se valerem de alguns meios, como gravações de voz e vídeos, além de mensagens via redes sociais, para se respaldarem de uma possível falha na relação de consumo.

A advogada da Proteste Livia Coelho explica que a gravação de áudio funciona como um prova documental e que não é preciso informar à outra pessoa que está na linha que aquela conversa está sendo gravada. O STF (Supremo Tribunal Federal) já admitiu o uso de gravações em processos. A interpretação foi pela licitude da prova.

Mesmo observando que a iniciativa é considerada legal, Livia reforça que, durante uma ação na Justiça, o consumidor tem a seu favor a inversão do ônus da prova. Isso significa que quem tem que provar alguma coisa é o fornecedor. E caso não haja nenhuma prova contra esse cliente, a decisão será favorável ao consumidor.

Para a diretora-presidente do Procon Estadual, Denize Izaita, o consumidor está cada vez mais cuidadoso antes de contratar qualquer serviço ou comprar um produto. Ele está muito consciente. E, com o maior acesso à internet e os avanços tecnológicos, ele vem se cercando de todos os meios para que não haja prejuízos.

Denize lembra que hoje diversos serviços como de telecom, planos de saúde, TV por assinatura, bancos e energia já são obrigados por lei a fornecerem histórico de contatos com o SAC das empresas, incluindo ligações telefônicas. Mas ela pondera que quem se sentir mais seguro realizando as próprias gravações pode continuar a adotar essa prática. O que não podemos é estimular como se essa fosse mais uma obrigação do consumidor.

A diretora-presidente cita que não só as gravações, como mensagens via WhatsApp, podem ser valiosas no momento de buscar a garantia dos direitos. Contrato não é só papel. Tudo que é verbalizado e registrado tem validade. O consumidor pode tentar usar como prova. Claro que a decisão se essa prova será ou não aceita caberá ao juiz.

Ainda que seja aceita nos processos, o advogado de Direito do Consumidor João Eugênio Modenesi Filho diz que a gravação não é mais usada em função das próprias limitações da Justiça. Segundo ele, o processo é todo por escrito e digital, ou seja, o áudio terá que ser transcrito. Muitas vezes, existe uma complexidade de transmitir essas conversas para o juiz, comenta o advogado, ao citar que há ainda situações em que a outra parte pede perícia, complicando o andamento do processo.

Modenesi cita que está atuando em um caso em que o áudio de WhatsApp está sendo usado para buscar um acordo entre as partes. Trata-se da compra de um vestido de festas no valor de R$ 5.600. Há vários áudios entre o vendedor e o cliente. Esperamos resolver esse conflito para que ele não chegue à Justiça.

Quem também vem buscando formas de se resguardar é a técnica de enfermagem Haynay Alcântara, de 28 anos. Ela conta que desde o ano passado, quando teve problemas com uma operadora de telefonia, decidiu baixar o aplicativo para registrar suas conversas.

Faço as gravações em várias situações da relação de consumo e, felizmente, até hoje, nunca precisei usá-las. Mas mesmo assim continuo fazendo isso, afinal, se não tenho uma prova, fica a minha palavra contra a da empresa. Fico mais segura dessa forma.

SAIBA MAIS

Sem prejuízos

Com o objetivo de evitar prejuízos, consumidores têm lançado mão do uso de gravações de ligações para deixarem registrado a compra de um produto ou a contratação de um serviço.

Legalidade

As gravações são consideradas legais pela Justiça e podem ser usadas como provas no caso de um processo contra a empresa.

Direitos

Órgãos de defesa do consumidor ainda não têm contabilizados números e dados sobre essa iniciativa, mas informam que é cada vez mais comum o uso de tecnologias  como gravação de voz e vídeo, e mensagens por redes sociais  na busca pelos direitos.

Empresas

Especialistas afirmam que muitas das gravações são feitas em conversas com representantes de empresas de telefonia, de planos de saúde e TV por assinatura. Mas que também é usado na contratação de serviços menores, quando há uma relação mais informal entre as partes. Por exemplo, alguém que contrata um marceneiro para fazer os móveis de casa.

Provas

Órgãos de defesa do consumidor orientam que as pessoas sempre reúnam o maior número de documentos para se resguardarem de um eventual problema na relação de consumo. Valem provas como: recibos, gravações de áudio, vídeos, panfletos, entre outras.

Arma do consumidor

Especialistas dizem que muitas vezes as gravações funcionam como uma espécie de arma do consumidor. Quando a pessoa fala para um atendente que está gravando ou já gravou uma conversa, ela acaba intimidando a empresa a continuar com práticas abusivas.