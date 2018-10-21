Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Empréstimos

Cliente melhora nota para ter crédito barato

Atualização de cadastro e pagamento em dia ampliam pontuação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2018 às 03:31

Publicado em 21 de Outubro de 2018 às 03:31

Consumidor com bom histórico de compras e pagamento pode ter vantagens Crédito: Shutterstock
Na busca por ter empréstimo mais acessível e barato no mercado, consumidores vêm procurando formas de melhorarem a pontuação perante às operadoras de crédito. Ter o nome limpo na praça não é mais suficiente para garantir esses benefícios.
Desde a discussão do cadastro positivo, realizado pelas instituições ligadas a análises de informações do setor financeiro, consumidores passaram a receber uma pontuação que vai de 0 a 1.000 e indica o risco de ele não pagar a conta - quanto menor a nota, maior o risco.
As notas mais altas oferecem mais facilidades na hora da tomada de crédito, com taxas de juros menores, por exemplo. Diante disso, consumidores estão se informando sobre as notas recebidas e procurando as empresas para subirem de nível. Atualizar dados pessoais e a faixa de renda e manter as contas em dia contribuem para melhorar a pontuação.
Outro passo é procurar o SPC e Serasa para conferir se o nome está limpo, além de aderir ao cadastro positivo para que lojas, financeiras e bancos tenham acesso à nota do cliente.
De acordo com o presidente-executivo da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC), Elias Sfeir, atualmente o consumidor é avaliado por aquilo que deixou de pagar e pode ter o nome negativado, mas o cadastro positivo equilibra a adimplência e inadimplência da pessoa. Os consumidores já estão buscando formas de melhorar a pontuação, conta.
O score, ou nota de crédito, já existe, mas atualmente é facultativo, ou seja, as pessoas podem escolher se querem ou não aderir a ele. A diferença para o novo modelo é que bancos, financeiras, operadoras de telefonia, de energia e de água poderão incluir automaticamente seus clientes nessas bases de dados. Se não quiser manter o nome inscrito nesses agentes, o usuário poderá solicitar sua saída. O projeto de lei que pretende aumentar o ingresso de consumidores ao sistema está sob análise da Câmara Federal dos Deputados.
Na prática, o consumidor receberá uma pontuação depois de ter seu histórico de contas e comportamento financeiro analisados pelos bureaus de crédito ou pelos próprios bancos. A partir dessa nota, instituições financeiras e até varejistas com crediários poderão decidir se concedem empréstimos ou financiamentos para esse usuário depois de avaliar a chance dessa pessoa ser ou não uma boa pagadora.
Ainda segundo Sfeir, se diversos agentes de crédito tiverem acesso a esses dados de adimplência, será possível que pequenos bancos, fintechs (empresas bancárias digitais) e comércio varejista, por exemplo, possam oferecer crédito diretamente com base no perfil do consumidor e com uma taxa de juros menor.
ACESSO
Segundo o presidente da ANBC, com o cadastro positivo será possível realizar a inclusão financeira de cerca de 30% da população. Às vezes, a pessoa não têm conta no banco, mas paga água e luz. Essa será uma forma de democratizar o acesso ao crédito, comenta.
De acordo com o SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito), o número de consumidores que aderiram ao cadastro positivo pulou de cerca de 6 milhões, há um ano, para 11 milhões.
Segundo a ANBC, se aprovado pelos parlamentares e sancionado, o novo cadastro pode inserir até 22 milhões de consumidores no mercado de crédito nacional, e mais de R$ 1 trilhão na economia brasileira.
No Espírito Santo, o cadastro positivo, incluirá 3,2 milhões de pessoas economicamente ativas nos bancos de dados das empresas de crédito. Desse total, 316 mil estão excluídas do sistema bancário e passarão a figurar como potenciais tomadores de empréstimos, injetando até R$ 20 bilhões na economia. (Com informações de Mikaella Campo)
ENTENDA A PONTUAÇÃO DE CRÉDITO 
Cadastro positivo
O que é?
O score é uma nota que empresas de proteção ao crédito dão a consumidores a partir de modelos estatísticos que calculam as chances de eles não pagarem suas contas.
O que ele considera?
Muitas variáveis, como idade do consumidor, sexo, renda, local onde mora e pontualidade no pagamento.
Como melhorar a nota?
Atualizando os dados cadastrais como endereço, estado civil e renda. Manter as contas em dia também ajuda.
O cadastro positivo ajuda?
Na maioria das vezes, sim. Quando o consumidor adere ao cadastro, os bureaus de crédito têm mais informações sobre empréstimos que ele fez e sua pontualidade de pagamento, o que influencia a nota.
Onde posso me cadastrar?
O cadastro pode ser feito no site do SPC (https://www.spcbrasil.org.br/cadastropositivo), Serasa (https://www.serasaconsumidor.com.br/), Boa Vista (https://www.consumidorpositivo.com.br/consulta-cpf-gratis/), e outros agentes de serviço de proteção ao crédito.
Notas e faixas de risco
Risco alto: 0 a 300
Consumidor com risco alto. Dificilmente obtém crédito em bancos.
Risco médio: 301 a 700
Consumidor de risco médio, que obtém crédito a uma taxa de juros elevada.
Risco baixo: 701 ou mais
Consumidor com baixo risco de calote, tem facilidade em obter crédito e juros mais barato.
ANÁLISE
Após ser lançado, o projeto do cadastro positivo foi tratado com descaso e falta de zelo. Em 2017, a pauta voltou à tona, mas continuou com a mesma ausência de regras, com o mesmo vazio de objetividade. O preocupante é que o novo texto piora a situação do consumidor, pois isenta de responsabilidade as empresas que farão o abastecimento dessa base de dados, mesmo que as informações vazem. O instrumento pode ser positivo, mas somente depois que essas questões forem resolvidas.
Ione Amorim economista do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados