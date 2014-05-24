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FRAUDE FINANCEIRA

Chefões de pirâmides como a Telexfree atuam há muito tempo

As pirâmides apresentam muitas 'figurinhas repetidas' na liderança, que apostam na promessa do dinheiro fácil para atrair novos membros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2014 às 17:02

Publicado em 24 de Maio de 2014 às 17:02

Na internet, todos os dias, surgem empreendimentos ditos fantásticos, mas que em pouco tempo quebram, causando prejuízo aos investidores. Suspeitas de aplicar o famoso, e nada novo, golpe da pirâmide, essas empresas têm algo mais em comum do que o simples fato de comercializar sonhos de prosperidade financeira. Os líderes desses negócios são uma espécie de figurinhas repetidas ao longo dos anos, sendo evidenciadas no período de ascensão da atividade e indo embora na decadência para um novo sistema empresarial que eles julgam ser ainda mais inovador.
Esses chefões das empresas que se dizem de marketing multinível(MNM) acabam sempre mantendo algum tipo de relação. E assim como os donos das empresas acusadas de irregularidades, essas perigosas ligações são investigadas.
Estima-se que existam no Brasil 220 pirâmides movimentando desde 2013 quase R$ 6 bilhões. A maioria é compartilhada por meios eletrônicos e já alcançou 2 milhões de pessoas.
No país, o caso mais polêmico em análise é o da capixaba Ympactus Comercial, a Telexfree. Logo depois que a empresa de VoIP foi impedida de permanecer em atividade pela Justiça do Acre, parte dos líderes do negócio passou a recrutar moradores do país para redes do exterior, com contrato firmado direto com a Telexfree nos Estados Unidos.
Para continuar no negócio, os divulgadores, como são chamados os afiliados da companhia, usaram endereços falsos e reinvestiram na corporação. Com o fechamento da empresa nos EUA, há um mês, essas pessoas podem nunca receber o dinheiro que aplicaram.
Alguns ex-Telexfree, donos de miniescritórios de MMN, divulgam em suas páginas na internet oportunidades de seus patrocinados recuperarem o capital perdido, chamando-os para outros negócios, também investigados.
Dias depois de a Telexfree pedir falência nos EUA e de ter as portas fechadas pelo FBI e pela Securities Exchange Commission (SEC), chefões ligados à companhia passaram a representar negócios que vão de palmito a aplicativos móveis.
Inocêncio Pereira Reis, o Pelé, conhecido por exibir uma Ferrari, junto com Flávio Arraz e Dilhermano Gonçalves, todos moradores da Grande Vitória, despediram-se em abril da Telexfree e são hoje da Interbbom.
Pelé foi ligado à Disk a Vontade, uma empresa de VoIP e MMN que surgiu em 2005 e era gerenciada por Carlos Nataniel Wanzeler e Carlos Roberto Costa, atuais sócios da Telexfree.
Costa e Rhalff Coutinho (ex-lider da Telexfree) participaram no início da década de outro negócio de MMN, chamado de Amigos da Prontotel.
O resumo das atividades das pirâmides
BBOM
Após ficar quatro meses com as atividades congeladas pela Justiça, uma liminar tem garantido a BBom a permanência no mercado.
Na época do bloqueio, a companhia foi acusada de ser pirâmide, de vender mais rastreadores do que tinha em estoque e de desviar dinheiro da empresa para contas em paraíso fiscal. Reformulada e agora com o nome de Interbbom, o grupo vende microfranquias de rastreamento, produtos de café, cosméticos e aplicativos. Os negócios não têm registro na Associação Brasileira de Franchising. A BBom é suspeita de continuar a pagar bonificações para quem recruta novos associados. A liminar garante à companhia o direito de apenas atuar com vendas diretas.
Além do BBom, uma leva da Telexfree, como o ex-líder da empresa Fernando Augusto, migrou para a Luvre, que atua com MMN, vendendo investimentos no plantio de árvores e palmitos. Há oito anos a empresa foi acusada, no Brasil, pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de emitir títulos coletivos sem licença. Ela foi proibida de continuar com a prática.
Nos Estados Unidos, há duas semanas, a SEC fechou a empresa de aplicativos Wings. Entre os acusados por realizar uma pirâmide financeira está Sérgio Tanaka, anunciado como presidente do conselho da BBom. Na denúncia à Corte Federal em Massachusetts, também é citada uma empresa chamada Louvre. Há suspeita de que o negócio esteja correlacionado à Luvre brasileira.
Os chefões
 Infográfico mostra ligações perigosas entre líderes e empresas de MMN

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