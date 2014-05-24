Chefões de pirâmides como a Telexfree atuam há muito tempo

Na internet, todos os dias, surgem empreendimentos ditos fantásticos, mas que em pouco tempo quebram, causando prejuízo aos investidores. Suspeitas de aplicar o famoso, e nada novo, golpe da pirâmide, essas empresas têm algo mais em comum do que o simples fato de comercializar sonhos de prosperidade financeira. Os líderes desses negócios são uma espécie de figurinhas repetidas ao longo dos anos, sendo evidenciadas no período de ascensão da atividade e indo embora na decadência para um novo sistema empresarial que eles julgam ser ainda mais inovador.
Esses chefões das empresas que se dizem de marketing multinível(MNM) acabam sempre mantendo algum tipo de relação. E assim como os donos das empresas acusadas de irregularidades, essas perigosas ligações são investigadas.
Estima-se que existam no Brasil 220 pirâmides movimentando desde 2013 quase R$ 6 bilhões. A maioria é compartilhada por meios eletrônicos e já alcançou 2 milhões de pessoas.
No país, o caso mais polêmico em análise é o da capixaba Ympactus Comercial, a Telexfree. Logo depois que a empresa de VoIP foi impedida de permanecer em atividade pela Justiça do Acre, parte dos líderes do negócio passou a recrutar moradores do país para redes do exterior, com contrato firmado direto com a Telexfree nos Estados Unidos.
Para continuar no negócio, os divulgadores, como são chamados os afiliados da companhia, usaram endereços falsos e reinvestiram na corporação. Com o fechamento da empresa nos EUA, há um mês, essas pessoas podem nunca receber o dinheiro que aplicaram.
Alguns ex-Telexfree, donos de miniescritórios de MMN, divulgam em suas páginas na internet oportunidades de seus patrocinados recuperarem o capital perdido, chamando-os para outros negócios, também investigados.
Dias depois de a Telexfree pedir falência nos EUA e de ter as portas fechadas pelo FBI e pela Securities Exchange Commission (SEC), chefões ligados à companhia passaram a representar negócios que vão de palmito a aplicativos móveis.
Inocêncio Pereira Reis, o Pelé, conhecido por exibir uma Ferrari, junto com Flávio Arraz e Dilhermano Gonçalves, todos moradores da Grande Vitória, despediram-se em abril da Telexfree e são hoje da Interbbom.
Pelé foi ligado à Disk a Vontade, uma empresa de VoIP e MMN que surgiu em 2005 e era gerenciada por Carlos Nataniel Wanzeler e Carlos Roberto Costa, atuais sócios da Telexfree.
Costa e Rhalff Coutinho (ex-lider da Telexfree) participaram no início da década de outro negócio de MMN, chamado de Amigos da Prontotel.
O resumo das atividades das pirâmides
BBOM
Após ficar quatro meses com as atividades congeladas pela Justiça, uma liminar tem garantido a BBom a permanência no mercado.
Na época do bloqueio, a companhia foi acusada de ser pirâmide, de vender mais rastreadores do que tinha em estoque e de desviar dinheiro da empresa para contas em paraíso fiscal. Reformulada e agora com o nome de Interbbom, o grupo vende microfranquias de rastreamento, produtos de café, cosméticos e aplicativos. Os negócios não têm registro na Associação Brasileira de Franchising. A BBom é suspeita de continuar a pagar bonificações para quem recruta novos associados. A liminar garante à companhia o direito de apenas atuar com vendas diretas.
Além do BBom, uma leva da Telexfree, como o ex-líder da empresa Fernando Augusto, migrou para a Luvre, que atua com MMN, vendendo investimentos no plantio de árvores e palmitos. Há oito anos a empresa foi acusada, no Brasil, pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de emitir títulos coletivos sem licença. Ela foi proibida de continuar com a prática.
Nos Estados Unidos, há duas semanas, a SEC fechou a empresa de aplicativos Wings. Entre os acusados por realizar uma pirâmide financeira está Sérgio Tanaka, anunciado como presidente do conselho da BBom. Na denúncia à Corte Federal em Massachusetts, também é citada uma empresa chamada Louvre. Há suspeita de que o negócio esteja correlacionado à Luvre brasileira.
Os chefões
Infográfico mostra ligações perigosas entre líderes e empresas de MMN