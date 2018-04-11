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alimentação

Cesta básica da classe média tem quarta alta consecutiva

Leite e mamão papaia foram os produtos que mais influenciaram o aumento de preço

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 23:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 23:01
O valor da cesta básica da classe média capixaba registrou alta média de 1,12%, em março, atingindo o valor de R$ 1.600,41. na comparação com o valor da cesta básica da classe média em fevereiro, de R$ 1.582,65, houve acréscimo de R$ 17,76. Essa é a quarta alta consecutiva. No acumulado no primeiro trimestre do ano, o índice subiu para 8,10%.
Cesta básica da classe média tem aumento Crédito: Gazeta Online
Em relação a dezembro de 2017, o consumidor precisa agora desembolsar mais R$ 119,12 para adquirir os mesmos trinta alimentos da cesta básica comprados naquele mês, apontou a pesquisa e análise elaborada pelo Núcleo de Pesquisas e Extensão da Empresa Júnior do curso de administração da Faculdade Doctum de Vitória. 
O resultado final do indicador em março foi influenciado pelo aumento de preço no leite (9,1%) e no mamão papaia (82,1%). Em relação ao leite, esse aumento se deve à redução precoce da oferta do produto no campo. Tipicamente, a produção de leite se eleva entre outubro e março. No entanto, os baixos preços praticados no final do ano passado desestimularam os produtores, que investiram menos ou saíram da atividade.
Cesta básica da classe média tem quarta alta consecutiva
Em relação ao mamão papaia, as cotações do produto subiram em todas as regiões produtoras, com destaque para o norte do Espírito Santo. Isso ocorreu devido à menor disponibilidade da fruta. A menor qualidade da fruta, por conta dos menores volumes de chuva, também favoreceu a valorização. 
Os produtos que apresentaram preços estáveis foram o feijão preto e a batata-inglesa.

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