O valor da cesta básica da classe média capixaba registrou alta média de 1,12%, em março, atingindo o valor de R$ 1.600,41. na comparação com o valor da cesta básica da classe média em fevereiro, de R$ 1.582,65, houve acréscimo de R$ 17,76. Essa é a quarta alta consecutiva. No acumulado no primeiro trimestre do ano, o índice subiu para 8,10%.

Cesta básica da classe média tem aumento Crédito: Gazeta Online

Em relação a dezembro de 2017, o consumidor precisa agora desembolsar mais R$ 119,12 para adquirir os mesmos trinta alimentos da cesta básica comprados naquele mês, apontou a pesquisa e análise elaborada pelo Núcleo de Pesquisas e Extensão da Empresa Júnior do curso de administração da Faculdade Doctum de Vitória.

O resultado final do indicador em março foi influenciado pelo aumento de preço no leite (9,1%) e no mamão papaia (82,1%). Em relação ao leite, esse aumento se deve à redução precoce da oferta do produto no campo. Tipicamente, a produção de leite se eleva entre outubro e março. No entanto, os baixos preços praticados no final do ano passado desestimularam os produtores, que investiram menos ou saíram da atividade.

Your browser does not support the audio element. Cesta básica da classe média tem quarta alta consecutiva

Em relação ao mamão papaia, as cotações do produto subiram em todas as regiões produtoras, com destaque para o norte do Espírito Santo. Isso ocorreu devido à menor disponibilidade da fruta. A menor qualidade da fruta, por conta dos menores volumes de chuva, também favoreceu a valorização.