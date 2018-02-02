Cesta básica da classe média tem alta de 5% em janeiro

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Fazer compras no supermercado ficou mais caro na Grande Vitória. Em janeiro, foi preciso desembolsar, em média, R$ 74,19 a mais que no mês anterior para alimentar uma família de quatro pessoas. Os alimentos que mais contribuíram para aumentar as despesas foram a carne bovina, os legumes, as frutas e os vegetais.

No primeiro mês deste ano, os 20 itens que compõem a cesta básica da classe média capixaba custavam, em média, R$ 1.554,72. Segundo os dados da pesquisa realizada pelo Núcleo de Extensão da Faculdade Doctum de Vitória, esses mesmos produtos eram comprados em dezembro de 2017 por, em média, R$ 1.480,53. Um aumento de 5% entre um mês e outro.

"Esperávamos que houvesse um aumento no mês passado, mas não que fosse tão grande. A perspectiva para 2018 era a volta da inflação, mas de modo brando", comentou o coordenador de extensão da Doctum, Paulo Cezar Ribeiro Silva.

Esta foi a segunda vez consecutiva que a alimentação pesou um pouco mais no bolso dos capixabas. Segundo o coordenador, em 2017 o preço médio das compras permaneceu quase estável ou em tendência de queda até novembro. Mas em dezembro, o aumento no valor dos alimentos foi de 1,07%. Além disso, janeiro de 2018 teve o maior percentual de inflação desde janeiro de 2016 (6,63%).

Dos 20 itens que compõem as compras, 13 tiveram alta, 13 redução nos preços e outros quatro produtos permaneceram com o valor estável. O grupo composto por tomate (48%), cenoura (20,4%), banana-prata (19,5%), maracujá (12,6%), vagem comum (16,5%) e alcatra bovina (6,2%) tiveram os maiores aumentos percentuais no preço.

Já na lista dos alimentos que tiveram queda nos valores estão leite instantâneo e integral em pó (-5,9%), limão-taiti (-43,9%), ovo branco de galinha (-8,6%), queijo muçarela fatiado (-3,3%), açúcar refinado (-5,9%) e suco integral em caixa (-6,5%).

MAIS EM CONTA

Pesquisar é uma importante arma para o consumidor. Em janeiro, os valores das cestas básicas dos 20 supermercados, onde o relatório da Doctum foi feito, variavam entre R$ 1.316,44 e R$ 1.648,97.

"Em um caso hipotético, se colocasse no carrinho apenas os produtos mais em conta de cada estabelecimento, a economia seria de R$ 305,24, comparado com a média de preços da cesta básica (R$ 1.554,72)", aponta Ribeiro.