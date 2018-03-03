Cerca de 60% das indenizações de planos econômicos são de até R$ 5 mil

- Crédito: Reprodução/site Correio Popular Ritz

Cerca de 60% dos poupadores que foram à Justiça e serão ressarcidos pelos bancos por perdas nos planos econômicos dos anos 1980 e 1990 receberão indenizações de até R$ 5 mil. A estimativa é da Federação Brasileira dos Poupadores (Febrapo), que calcula que 2,5 milhões de poupadores, ao todo, têm recursos a receber dos bancos. Projeções indicam que essas indenizações devem chegar ao montante a cerca de R$ 12 bilhões.

Na quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal (STF) homologou o acordo fechado entre representantes dos bancos e dos poupadores, o que abre caminho para o início dos pagamentos. Para começar ao processo, a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) informou que irá disponibilizar até o fim de abril uma plataforma digital para que os poupadores com direito às indenizações se cadastrem, habilitando-se a receber o pagamento. Depois de cadastrados, os bancos têm até 60 dias para validar as informações. Depois da validação a transferência precisa ser feita em até 15 dias.

 Estimamos que haverá uma adesão em massa dos poupadores  disse Estevan Pegoraro, presidente da Febrapo, acrescentando que, quando a plataforma digital estiver pronta haverá uma campanha na mídia para alertar os interessados sobre os prazos.