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Estimativa

Cerca de 60% das indenizações de planos econômicos são de até R$ 5 mil

Poupadores que têm direito ao ressarcimento terão de se cadastrar em site que entra no ar até o fim de abril
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2018 às 13:21

Publicado em 03 de Março de 2018 às 13:21

- Crédito: Reprodução/site Correio Popular Ritz
Cerca de 60% dos poupadores que foram à Justiça e serão ressarcidos pelos bancos por perdas nos planos econômicos dos anos 1980 e 1990 receberão indenizações de até R$ 5 mil. A estimativa é da Federação Brasileira dos Poupadores (Febrapo), que calcula que 2,5 milhões de poupadores, ao todo, têm recursos a receber dos bancos. Projeções indicam que essas indenizações devem chegar ao montante a cerca de R$ 12 bilhões.
Na quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal (STF) homologou o acordo fechado entre representantes dos bancos e dos poupadores, o que abre caminho para o início dos pagamentos. Para começar ao processo, a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) informou que irá disponibilizar até o fim de abril uma plataforma digital para que os poupadores com direito às indenizações se cadastrem, habilitando-se a receber o pagamento. Depois de cadastrados, os bancos têm até 60 dias para validar as informações. Depois da validação a transferência precisa ser feita em até 15 dias.
 Estimamos que haverá uma adesão em massa dos poupadores  disse Estevan Pegoraro, presidente da Febrapo, acrescentando que, quando a plataforma digital estiver pronta haverá uma campanha na mídia para alertar os interessados sobre os prazos.
Indenizações de até R$ 5 mil serão pagas em um única parcela. Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, serão pagos em uma parcela à vista e duas semestrais. A partir de R$ 10 mil, os pagamentos serão parcelados, uma parte à vista e o restante divididos em quatro pagamentos semestrais. O Itaú Unibanco, porém, anunciou que pagará todos os seus correntistas em uma única parcela, independente do valor a receber. Procurados pela reportagem, os outros não se posicionaram sobre se tomarão medidas similares.

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