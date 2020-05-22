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Contra o coronavírus

Central sindical vai à Justiça pedir 'lockdown' na região metropolitana de SP

A Conlutas pede que a Justiça determine ao Estado de São Paulo a restrição de todas as atividades econômicas que estejam fora da cadeia de serviços essenciais como saúde, segurança, rede alimentar, transporte público, imprensa e judiciário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 15:18

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 15:18

Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo
São Paulo ainda não registra uma porcentagem ideal de isolamento social Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil
A central sindical CSP-Conlutas apresentou uma ação civil pública na quinta-feira (21) em que pede a decretação de um "lockdown", o bloqueio total as atividades econômicas, na região metropolitana de São Paulo, como meio de conter a propagação do novo coronavírus.
A Conlutas pede que a Justiça determine ao Estado de São Paulo a restrição de todas as atividades econômicas que estejam fora da cadeia de serviços essenciais como saúde, segurança, rede alimentar, transporte público, imprensa e judiciário.
No pedido, afirma que as medidas aplicadas pelo governo do estado são insuficientes para conter o avanço da pandemia de Covid-19.
"Os números na capital e região metropolitana são preocupantes e comprovam que o isolamento parcial não é suficiente para impedir a escalada da contaminação. O lockdown para é medida urgente para garantir a vida nos termos e competências constitucionais", afirma, em nota, Altino Prazeres, dirigente da CSP-Conlutas em São Paulo.

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Na última quarta (20), o governador João Doria (PSDB) voltou a falar na possibilide de decretar uma quarentena mais severa caso os índices de isolamento continuem em queda.
Na ação apresentada pela CSP-Conlutas, os sindicalistas afirmam haver urgência na definição de medidas mais restritivas. Pedem também que o governo paulista seja "compelido a implantar políticas públicas de proteção às micro e pequenas empresas para manutenção de empregos e renda".
Nesta semana, o governo e a prefeitura da capital articularam um megaferiadão de 6 dias que começou na quarta-feira (20) e deve terminar na segunda-feira (25). O objetivo é diminuir a circulação de pessoas para desacelerar o contágio por coronavírus.

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