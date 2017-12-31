'Cenário econômico com populista na disputa é ruim', diz economista

A reativação do crescimento econômico do país em 2017, lenta, mas continuada, já é dada como certa para se prolongar por todo 2018, com projeções ainda melhores para o fechamento do ano.

Os elementos de um cenário de maior cautela, como juros, inflação e desemprego, já pararam de piorar e agora aguarda-se elementos positivos para este ano, como a melhora da situação fiscal do governo e das rendas das famílias.

Por isso, 2018 é a chave para a economia brasileira, segundo o economista e consultor José Roberto Mendonça de Barros. Em entrevista para A GAZETA, ele analisou que se agora há um equipe econômica que tem dado alternativas de curto prazo para segurar a economia até 2019, a retomada só será consolidada se uma candidatura à Presidência de qualidade e reformista for vitoriosa.

Qual balanço o senhor faz dos resultados de 2017?

Foi um ano de recuperação. Começou muito fraco, mas terminou bastante bem. E essa recuperação está atingindo, do lado da oferta, todos os setores, menos a construção civil, que ainda está muito mal. Fora isso, no lado da produção foi um ano de safra agrícola espetacular no Brasil inteiro, tivemos crescimento em petróleo e mineração, também em alguns segmentos industriais, principalmente nos bens de consumo duráveis, puxados pelos automóveis. E o mais importante foi a recuperação do consumo no segundo semestre. A volta às compras é, por enquanto, o efeito mais sensível da inflação em queda. E teve uma característica importante, porque foi mais relevante nos bens que dependem de crédito. Acreditamos que isso ocorreu porque depois de dois anos de sufoco, quando a economia parou de mandar gente embora e começou a recontratar, o pessoal que está trabalhando sentiu um certo alívio. As famílias que seguraram o consumo com medo de perder o emprego ou de seu negócio fechar voltaram a trocar carro, geladeira... E havia dois, três anos que estavam fora desse mercado. A inflação foi muito baixa, o que aumentou o poder de compra dos salários, impactando especialmente na inflação de comida.

Em 2018 esse movimento continua?

Esperamos um crescimento robusto para este ano, entre 3 e 3,5%, puxado pelo consumo, que vai continuar crescendo, e com algum aumento nos investimentos, especialmente em petróleo e energia. Até a construção civil devagarzinho vai voltar a crescer. A inflação vai subir, mas continuará baixa e tudo indica que teremos de novo uma boa safra agrícola. Então, o custo da alimentação vai continuar baixo, o que é importantíssimo principalmente para as famílias de renda média para baixa, que tem na alimentação o seu grande item de custo. Seguramente saímos da recessão, mas esse crescimento vai ser sustentável ou será mais uma vez o voo da galinha  em que o país ameaça voltar a crescer e depois para? É a pergunta do ano de 2018.

Por que há esta ameaça?

O crescimento pode virar sustentável se acontecerem três coisas. Primeiro, se a reforma da Previdência for aprovada e, com isso, melhorar a situação das contas públicas. Segundo, é a continuidade do programa de concessões e privatizações. Como o governo não tem dinheiro para nada, o investimento em infraestrutura só vai continuar crescendo se tiver o setor privado. E a terceira coisa que precisa é que a eleição para presidente, independentemente do nome, precisa mostrar a vitória de alguém reformista. O problema é que as pesquisas mostram que estão na frente dois populistas. Se um deles acabar ganhando, teremos dificuldade de 2019 para a frente.

Durante o ano de 2018, a política pode afetar o crescimento?