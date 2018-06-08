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Cebola, batata e combustíveis aceleram inflação na Grande Vitória

Inflação de maio corresponde a quase metade do percentual acumulado no ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 13:49

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 13:49

Preços exibidos em posto de combustíveis de Vitória Crédito: Fernando Madeira
O mês de maio registrou uma alta de 0,64% na inflação dos produtos comercializados na Grande Vitória. O levantamento é do IBGE e foi divulgado nesta sexta-feira (08). O índice corresponde a quase metade da inflação acumulada em 2018 no Estado, que saltou para 1,41%. Em abril, a inflação na Grande Vitória havia ficado em 0,19%.
No Brasil, a inflação subiu 0,4% em maio. Entre os fatores que mais contribuíram para a aceleração da inflação no país estão a greve dos caminhoneiros e alta do preço da gasolina, do diesel e da energia elétrica, que acabam influenciando também na elevação de valor de outros produtos. 
Na Grande Vitória, as maiores altas do mês foram puxados pela cebola, que subiu 19,03%, mantendo a tendência de aumento prevista em abril. A batata também ficou com preço mais salgado, com um aumento de 16,46%. (Veja gráfico abaixo)
> Preço do quilo da cebola chega a R$ 7 na Grande Vitória
Apesar de registrar preços menores nas últimas semanas do mês, segundo o IBGE, o óleo diesel e a gasolina também ficaram entre os itens de maior variação, com 6,53% e 4,52%, respectivamente. A energia elétrica subiu 4,97%, após a entrada em vigência da bandeira amarela e os reajustes em sete capitais a partir de 28 de maio.
 

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