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Financiamento

Casa própria: juros reduzidos geram economia de até R$ 257 mil

Caixa Econômica anunciou corte de 1,25 ponto percentual na taxa de financiamento

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 19:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 19:46
Novas condições do crédito imobiliário entram em vigor nesta segunda-feira (16) Crédito: Pixabay
A redução na taxa de juros para o crédito imobiliário, anunciada nesta segunda-feira (16) pela Caixa Econômica Federal (CEF), vai gerar uma economia de R$ 257.100,22, no caso de um imóvel avaliado em R$ 1,5 milhão, e financiado ao longo de 30 anos. A simulação foi feita pelo diretor de Economia da Associação Brasileira de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), Miguel José Ribeiro de Oliveira.
A Caixa cortou em 1,25 ponto percentual nos juros dos financiamentos da casa própria com recursos da poupança. A taxa caiu de 10,25% ao ano para 9% e abrange empréstimos enquadrados no Sistema Financeiro de Habitação (SFH), que tem juros limitados a 12% ao ano. A taxa baixou também para os empréstimos dentro Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), destinado a imóveis mais caros (acima de R$ 950 mil).
Neste caso, o percentual passou de 11,25% para 10% ao ano. Ainda de acordo com a Anefac, no caso de um imóvel com valor de R$ 950 mil, a economia com este corte na taxa de juros chegaria a R$ 164.191,21, no final do financiamento, e de R$ 77.774,79 no financiamento de um imóvel de R$ 450 mil, ao longo de 30 anos, e custeado com empréstimos pelo SFH.
Para Pedro Seixas, pesquisador da Fundação Getulio Vargas (FGV) e especialista em negócios imobiliários, a redução ainda que atrasada é significativa:
"Cada ponto percentual que se baixa no custo do financiamento representa uma redução de 5% no valor do custo total do financiamento", explica Pedro Seixas.
O banco também elevou a cota de financiamento de imóveis usados de 50% para 70% e reabriu uma modalidade que estava suspensa, a chamada operação "interveniente quitante" (imóveis com produção financiada por outro agente financeiro). Neste caso, a cota também passou de 50% para 70%.
As novas condições do crédito imobiliário entram em vigor nesta segunda-feira para novos contratos.Segundo estimativa da Caixa, com a redução dos juros, o mutuário conseguirá uma economia de aproximadamente R$ 50 mil, em financiamento de R$ 300 mil para ser pago em 25 anos.

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