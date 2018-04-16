Casa própria: juros reduzidos geram economia de até R$ 257 mil

Novas condições do crédito imobiliário entram em vigor nesta segunda-feira (16) Crédito: Pixabay

A redução na taxa de juros para o crédito imobiliário, anunciada nesta segunda-feira (16) pela Caixa Econômica Federal (CEF), vai gerar uma economia de R$ 257.100,22, no caso de um imóvel avaliado em R$ 1,5 milhão, e financiado ao longo de 30 anos. A simulação foi feita pelo diretor de Economia da Associação Brasileira de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), Miguel José Ribeiro de Oliveira.

A Caixa cortou em 1,25 ponto percentual nos juros dos financiamentos da casa própria com recursos da poupança. A taxa caiu de 10,25% ao ano para 9% e abrange empréstimos enquadrados no Sistema Financeiro de Habitação (SFH), que tem juros limitados a 12% ao ano. A taxa baixou também para os empréstimos dentro Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), destinado a imóveis mais caros (acima de R$ 950 mil).

Neste caso, o percentual passou de 11,25% para 10% ao ano. Ainda de acordo com a Anefac, no caso de um imóvel com valor de R$ 950 mil, a economia com este corte na taxa de juros chegaria a R$ 164.191,21, no final do financiamento, e de R$ 77.774,79 no financiamento de um imóvel de R$ 450 mil, ao longo de 30 anos, e custeado com empréstimos pelo SFH.

Para Pedro Seixas, pesquisador da Fundação Getulio Vargas (FGV) e especialista em negócios imobiliários, a redução ainda que atrasada é significativa:

"Cada ponto percentual que se baixa no custo do financiamento representa uma redução de 5% no valor do custo total do financiamento", explica Pedro Seixas.

O banco também elevou a cota de financiamento de imóveis usados de 50% para 70% e reabriu uma modalidade que estava suspensa, a chamada operação "interveniente quitante" (imóveis com produção financiada por outro agente financeiro). Neste caso, a cota também passou de 50% para 70%.