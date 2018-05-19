Carros fazem fila para conseguir desconto em posto de gasolina no ES

Fila de carros em posto de combustível de Vitória Crédito: Fernando Madeira

R$ 1,96 por litro. Faltando poucas horas para a abertura do posto de combustível da rede Shell, em Vitória, vários carros já estavam estacionados no local por volta das 21 horas desta sexta-feira (18). É que neste sábado (19), o estabelecimento que fica na Avenida Norte-Sul, em Jardim Camburi, vai vender  das 7h às 11 horas  4 mil litros de gasolina no valor de

A ação faz parte do "Feirão do Imposto", onde os produtos são vendidos sem o valor de impostos.

Para se ter uma ideia de como a carga tributária sobre a gasolina é alta, de acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), 53,03% do valor pago pelo litro é composto por impostos. Em média, o litro do produto é comercializado a R$ 4,12 na Capital, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Outra ação programada para alertar o consumidor sobre o valor de impostos que paga será realizada no próximo dia 24. Nessa data, quase 30 lojas dos shoppings Vitória e Vila Velha, além de 23 lojas de supermercados da rede Extrabom, ofertarão produtos selecionados sem cobrança de tributos.

Roupas, acessórios, artigos de decoração, alimentos e artigos de higiene e perfumaria estarão na lista de produtos sobre os quais o consumidor não terá que arcar com impostos.

PETROBRAS AUMENTA PREÇO DA GASOLINA PELA 5ª VEZ

A Petrobras elevou o preço da gasolina e do diesel para as refinarias pela quarta vez em quatro dias, apenas nesta semana. Mas a onda de aumentos não para por aí. A estatal já anunciou também que neste sábado (19) o preço vai subir novamente. Ou seja, serão cinco aumentos seguidos, desde terça-feira (15). Apenas em 2018, o combustível subiu 125 vezes.

Com os reajustes, os preços dos combustíveis vão atingir novos valores máximos desde que a nova política de reajustes de preços da empresa entrou em vigor, em julho de 2017. O valor chegará a R$ 2,3488 o litro de diesel e a R$ 2,0680 o litro de gasolina.

Mas nas bombas o consumidor sente o peso no bolso. No Espírito Santo, o preço médio da gasolina bateu a casa de R$ 4,21 na última semana, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP). Mas, há postos em Vitória cobrando R$ 4,50 pelo litro do combustível. Guarapari tem o preço médio mais alto, a R$ 4,47.

O reajuste desta sexta-feira (18) foi de 0,8% para o diesel e 1,34% para a gasolina nas refinarias. Na quinta-feira (17), o preço tinha subido 1,8% (gasolina) e 0,95% (diesel).

A Petrobras realiza novo formato de reajustes de preços desde 3 de julho de 2017. Pela nova metodologia, os reajustes acontecem com mais frequência, inclusive diariamente. Desde então, o preço da gasolina comercializado nas refinarias acumula alta de 57,34% e o do diesel, valorização de 57,78%, segundo dados do Valor Online.