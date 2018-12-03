Cariacica abre processo seletivo para contratar professores

Prefeitura Municipal de Cariacica Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Cariacica vai contratar professores em caráter temporário para o ano letivo 2019, com salário de até R$ 3.084,72. As inscrições do processo seletivo simplificado começam na próxima quarta-feira (05), a partir das 10 horas, e seguem até as 23h59 do dia 14 de dezembro.

A contratação será de acordo com a demanda da Secretaria Municipal de Educação (Seme), pelo período de 12 meses, podendo ser renovada por igual período, conforme a avaliação dos profissionais. A carga horária de trabalho é de 25 horas semanais e a remuneração dos profissionais contratados pelo edital varia de R$ 1.580,63 a R$ 3.084,72.

Podem concorrer professores das áreas de Educação Infantil e Séries Iniciais da Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de profissionais habilitados em Arte, Ciências Biológicas, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática.