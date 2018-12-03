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Concurso

Cariacica abre processo seletivo para contratar professores

Prefeitura vai pagar salários de até R$ 3 mil. As inscrições começam nesta quarta-feira (5), pela internet

Publicado em 03 de Dezembro de 2018 às 20:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2018 às 20:08
Prefeitura Municipal de Cariacica Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Cariacica vai contratar professores em caráter temporário para o ano letivo 2019, com salário de até R$ 3.084,72. As inscrições do processo seletivo simplificado começam na próxima quarta-feira (05), a partir das 10 horas, e seguem até as 23h59 do dia 14 de dezembro. 
A contratação será de acordo com a demanda da Secretaria Municipal de Educação (Seme), pelo período de 12 meses, podendo ser renovada por igual período, conforme a avaliação dos profissionais. A carga horária de trabalho é de 25 horas semanais e a remuneração dos profissionais contratados pelo edital varia de R$ 1.580,63 a R$ 3.084,72.
Podem concorrer professores das áreas de Educação Infantil e Séries Iniciais da Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de profissionais habilitados em Arte, Ciências Biológicas, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática.
O candidato deve se inscrever exclusivamente pelo site www.cariacica.es.gov.br ou pelo link https://app.cariacica.es.gov.br/prosel. Para mais informações, o candidato pode entrar em contato com o setor de Recursos Humanos (RH) da Secretaria Municipal de Educação, pelos telefones 3354-5761 ou 3354-5766, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.

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