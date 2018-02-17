Capixabas terão sete mutirões para negociar as dívidas este ano

Os capixabas vão ter sete chances de negociar dívidas ao longo deste ano, em diferentes cidades do Espírito Santo. Só o Procon Estadual vai promover seis eventos dois na Grande Vitória, em Guarapari e Cariacica, e quatro no interior, começando por São Mateus. Além disso, em dezembro, todos os anos acontece o tradicional Feirão Recupere Seu Crédito, da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória.
De acordo com a diretora-presidente do Procon Estadual, Denize Izaíta, o primeiro evento já será entre 19 e 23 de março, em São Mateus. O segundo será de 14 a 18 de maio, em Guarapari, e o terceiro, em Cariacica, ainda sem data. Mais três em municípios do interior, a serem definidos, vão receber mutirões ao longo do ano.
Apesar da redução dos índices de inadimplência em janeiro, ocasionado principalmente pelo 13º, tivemos aumento da inadimplência em vários meses de 2017. Em razão disso, a gente se reuniu em dezembro e decidiu fazer um número maior de mutirões ao longo do ano. Se o mercado melhorar, vamos rever isso, pois fazer mutirões significa que o número de inadimplentes cresceu, avalia Denize.
A diretora-presidente do Procon Estadual observa que será possível negociar débitos que estão há mais de 60 dias em atraso. No entanto, ela alerta que é preciso se planejar para honrar com a negociação e não voltar a ficar no sufoco.
Cerca de 40% das pessoas que renegociam voltam a fazer dívidas depois de passar pelo mutirão e ficam inadimplentes de novo. Quem faz a negociação tem que mudar a vida para pagar aquele valor. Se ele volta a gastar, e para de pagar a negociação, a dívida volta ao status anterior. Para fazer outro acordo, ele vai ter que aguardar uma carência, afirma.
PRÓXIMOS MUTIRÕES
SÃO MATEUS
De 19 a 23 de março
O próximo mutirão do Procon será em março, no Centro de Vivência Amélia Boroto. Estão confirmadas oito empresas, entre bancos, financeiras e a distribuidora de água da cidade, a Saae. Serão 5 mil atendimentos.
GUARAPARI
De 14 a 18 de maio
O segundo mutirão do ano será em Guarapari, em maio, em local ainda não definido. Vai atender em torno de 10 mil pessoas.
CARIACICA
Ainda sem data: o município de Cariacica vai ter um mutirão do Procon este ano, mas ainda não há data nem local definidos.
OUTROS MUTIRÕES
Segundo semestre: mais três municípios do interior capixaba vão receber o projeto ao longo do ano. As cidades ainda serão definidas.
CDL
Final do ano: o Feirão Recupere Seu Crédito, da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória, deve ser realizado no final do ano.
CONDIÇÕES
Quem pode participar: consumidores com dívidas em atraso a partir de 60 dias, titular do débito, podem negociar.
Senhas: as senhas serão vinculadas ao CPF e 15% delas são destinadas a idosos, gestantes, portadores de necessidades especiais e pessoas com crianças de colo.