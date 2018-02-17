Capixabas terão sete mutirões para negociar as dívidas este ano

Fila no mutirão do Procon Estadual: distribuição de senhas para ser atendido Crédito: Marcelo Prest | Arquivo

Os capixabas vão ter sete chances de negociar dívidas ao longo deste ano, em diferentes cidades do Espírito Santo. Só o Procon Estadual vai promover seis eventos  dois na Grande Vitória, em Guarapari e Cariacica, e quatro no interior, começando por São Mateus. Além disso, em dezembro, todos os anos acontece o tradicional Feirão Recupere Seu Crédito, da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória.

De acordo com a diretora-presidente do Procon Estadual, Denize Izaíta, o primeiro evento já será entre 19 e 23 de março, em São Mateus. O segundo será de 14 a 18 de maio, em Guarapari, e o terceiro, em Cariacica, ainda sem data. Mais três em municípios do interior, a serem definidos, vão receber mutirões ao longo do ano.

Apesar da redução dos índices de inadimplência em janeiro, ocasionado principalmente pelo 13º, tivemos aumento da inadimplência em vários meses de 2017. Em razão disso, a gente se reuniu em dezembro e decidiu fazer um número maior de mutirões ao longo do ano. Se o mercado melhorar, vamos rever isso, pois fazer mutirões significa que o número de inadimplentes cresceu, avalia Denize.

A diretora-presidente do Procon Estadual observa que será possível negociar débitos que estão há mais de 60 dias em atraso. No entanto, ela alerta que é preciso se planejar para honrar com a negociação e não voltar a ficar no sufoco.

Cerca de 40% das pessoas que renegociam voltam a fazer dívidas depois de passar pelo mutirão e ficam inadimplentes de novo. Quem faz a negociação tem que mudar a vida para pagar aquele valor. Se ele volta a gastar, e para de pagar a negociação, a dívida volta ao status anterior. Para fazer outro acordo, ele vai ter que aguardar uma carência, afirma.

PRÓXIMOS MUTIRÕES

SÃO MATEUS

De 19 a 23 de março

O próximo mutirão do Procon será em março, no Centro de Vivência Amélia Boroto. Estão confirmadas oito empresas, entre bancos, financeiras e a distribuidora de água da cidade, a Saae. Serão 5 mil atendimentos.

GUARAPARI

De 14 a 18 de maio

O segundo mutirão do ano será em Guarapari, em maio, em local ainda não definido. Vai atender em torno de 10 mil pessoas.

CARIACICA

Ainda sem data: o município de Cariacica vai ter um mutirão do Procon este ano, mas ainda não há data nem local definidos.

OUTROS MUTIRÕES

Segundo semestre: mais três municípios do interior capixaba vão receber o projeto ao longo do ano. As cidades ainda serão definidas.

CDL

Final do ano: o Feirão Recupere Seu Crédito, da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória, deve ser realizado no final do ano.

CONDIÇÕES

Quem pode participar: consumidores com dívidas em atraso a partir de 60 dias, titular do débito, podem negociar.