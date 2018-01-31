Capixaba tomou menos crédito em 2017, mas deve consumir mais em 2018

Números da economia do país indicam melhora no crédito ao longo do ano Crédito: Divulgação/Freepik

Apesar dos indicadores de retomada da economia anunciados pelo Governo Federal - como a queda do desemprego, inflação menor e juros mais baixos - o consumidor capixaba adotou a cautela com os gastos em 2017.

Em pesquisa realizada pela Boa Vista sobre o Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), o Espírito Santo teve uma queda de 13,7% na recuperação de crédito ao longo do ano, ao mesmo tempo que o número de inadimplentes caiu 12,7%.

De acordo com o economista Flávio Calife, que foi um dos responsáveis pela pesquisa, este resultado mostra que o número das pessoas que pagaram suas dívidas (ex-inadimplentes) foi menor do que o número de novas dívidas (representado pelo índice de recuperação de crédito). Para ele, esse cenário indica uma oferta maior de crédito e, consequentemente, taxas mais baixas.

"Na análise geral, isso significa um estoque maior de crédito na praça. Este fator, aliado a queda da taxa Selic, leva a uma taxa de juros menor para quem for retomar crédito. Este é o aspecto positivo. Por outro lado, mostra também que as pessoas estão deixando de buscar crédito e consumindo menos. Nossa hipótese, também, é que houve redução na oferta de crédito no Espírito Santo em 2017", avalia.

Para 2018, Calife acredita que a tendência é a retomada da confiança do consumidor e destaca a desaceleração da queda da recuperação de crédito. No Estado, a redução entre novembro e dezembro foi de 0,5%, enquanto que no Brasil, este índice já começa a crescer e registrar um salto de 1%.

VITÓRIA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

O dado também registra o comportamento do crédito em Vitória e em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a pesquisa, o número de consumidores que conseguiram retomar o crédito foi 10,1% menor na comparação com dezembro do ano anterior. Já o número de inadimplentes caiu para 12,7%.