Capixaba já sente impacto do novo aumento da gasolina

Posto na Avenida Beira Mar com gasolina comum por R$ 4,49 neste sábado (2) Crédito: Carlos Alberto Silva

O gerente José Renato Liberato, 47 anos, está sentindo no bolso o impacto dos aumentos da gasolina nas refinarias. Ontem, a Petrobras anunciou a elevação de 2,25% no preço desse combustível. Essa foi a segunda alta consecutiva após uma sequência de cinco quedas.

Liberato já sentiu o impacto desse aumento. No dia 31, no posto em que o gerente costuma abastecer, em Vila Velha, o litro da gasolina estava R$ 4,31. Ontem, estava sendo comercializado a R$ 4,42.

A gasolina (tipo A), que custava R$ 1,9671 por litro nas refinarias, foi reajustada para R$ 2,0113, em valor que não inclui os tributos incidentes no combustível. Em menos de dois meses, a gasolina subiu 16% nas refinarias.

Com o combustível chegando mais caro para as distribuidoras o valor acaba sendo repassado para o consumidor. Está cada vez mais difícil encher o tanque do carro. Sempre coloco R$ 120,00. O valor continua sendo o mesmo, mas o volume que recebo está diminuindo, comentou.

A GAZETA vem acompanhando a variação de preços em oito postos dos municípios de Vila Velha e Vitória desde o dia 16 de maio. Cinco postos pesquisados em 31 de maio mantiveram os mesmos preços apesar da alta nas refinarias.

No levantamento feito pela reportagem, foi possível verificar que apenas um posto subiu o preço no período, passando de

R$ 4,31 para R$ 4,42. Já em relação ao diesel, apesar da redução de valor nas refinarias após intervenção do governo federal, apenas dois postos tiveram queda nos preços. Mas nenhum chegou a repassar integralmente os R$ 0,46 para o consumidor.

ESTOPIM





As críticas à política de preços da Petrobras foram um dos fatores que provocaram a greve dos caminhoneiros e culminaram no pedido de demissão de Pedro Parente na manhã da última sexta-feira. No mesmo dia, o presidente Michel Temer anunciou Ivan Monteiro como novo presidente da estatal e afirmou que não haverá interferência na política de preços da petroleira.

De acordo com a nova metodologia, os reajustes acontecem com maior frequência, inclusive diariamente, refletindo as variações do preço do barril de petróleo e do câmbio. Desde o início deste formato, o preço da gasolina comercializado nas refinarias acumula alta de cerca de 50%.

Na última quarta-feira, a Petrobras já havia anunciado um aumento de 0,74% no preço da gasolina. Um dia antes ela reduziu em 2,84% os valores do combustível. Apenas do dia 1º de maio até ontem, foram anunciadas 14 altas e 6 quedas no preço da gasolina. Apenas no mês de maio, o combustível acumula alta de 11,29% nas refinarias. (Com informações da Agência Estado)

REGIÃO SUL AINDA SEM GASOLINA

Os motoristas do Sul do Estado ainda têm dificuldades para encontrar gasolina, etanol e diesel. De acordo com o representante do Sindipostos, Gustavo Nogueira, em alguns locais o combustível pode demorar um pouco mais a chegar, porque os postos não tem veículo próprio e dependem da transportadora.