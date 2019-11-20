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Dívidas

Campos Neto: devemos anunciar nesta semana mutirão para renegociar dívidas

A ideia é que as agências bancárias fiquem abertas além do expediente normal, para promover renegociações de dívidas antes do Natal e do ano- novo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 19:53

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 19:53

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quarta-feira que a instituição anunciará, ainda nesta semana, um mutirão para renegociação de dívidas bancárias. A ideia é que as agências bancárias fiquem abertas além do expediente normal, para promover renegociações de dívidas antes do Natal e do ano- novo.
Este mutirão estará ligado a cursos de educação financeira. O presidente do BC também lembrou que a instituição possui um programa para implementar a educação financeira nas escolas. "É um programa que não deve ter nenhuma notícia específica até o ano que vem", acrescentou.

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Campos Neto participou de audiência pública na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), na Câmara dos Deputados.

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