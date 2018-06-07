Campanha oferece mais de 1,2 imóveis no ES com descontos de 30%

Quem tem o sonho da casa própria ou quer investir em um imóvel no Espírito Santo terá um incentivo a mais durante mês de junho e o início de julho. Uma campanha do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) está oferecendo descontos de 30% em imóveis e financiando até 90% do valor de mais de 1,2 mil imóveis no Estado. São apartamentos a partir de R$ 120 mil.
São imóveis de um a quatro quartos em 34 construtoras do Estado. Os apartamentos estão no estoque prontos, mas ainda não foram vendidos. A campanha tem parceria com o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado (Sinduscon-ES) e também tem o objetivo de gerar receita para nos empreendimentos.
Quem é funcionário público efetivo tem melhores opções de pagamento. Além dos 90% de cobertura, a taxa de juros é de 8,8% ao ano - taxa que sofreu diminuição no mês passado. O banco aumentou o parcelamento, que era de 360 meses (30 anos), para 420 meses (35 anos) para os servidores. Já quem não é funcionário público, aproveita uma taxa de 9% ao ano. O tempo máximo de parcelamento é de 360 meses (30 anos). Também vale a possibilidade de financiar até 90% em cima do valor do imóvel.
MÊS DA COPA
O nome da campanha é Imóvel Campeão, em referência à Copa do Mundo, mas, segundo o Banestes, o movimento não tem diretamente a ver com o evento esportivo. Os consumidores podem comprar apenas imóveis prontos, que as construtoras já tenham no estoque. A campanha, que começou nesta quinta-feira (07) e vale apenas até o dia 7 do próximo mês.
Para participar da campanha, é necessário procurar uma das 34 construtoras participantes (veja a lista abaixo). Depois, basta levar documentos pessoais para fazer a simulação de financiamento.
É só procurar uma de nossas 130 agências. Qualquer uma delas. Você visita o imóvel e tem contato com a construtora. Depois que negociar a gente viabiliza o financiamento. A liberação acontece em poucos dias, garante o presidente do Banestes, Michel Sarkis.
É possível também fazer a simulação de financiamento no site do Banestes.
IMÓVEIS NA GRANDE VITÓRIA E INTERIOR
Os imóveis estão disponíveis na Grande Vitória e no interior do Espírito Santo. São oito municípios no total: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Aracruz, Linhares e Colatina. A maioria dos imóveis (52,12%) está no município canela-verde. 65% do estoque disponível é de imóveis de dois quartos.
VEJA ALGUNS DOS IMÓVEIS DISPONÍVEIS
Edifício Laguna Center
Um quarto com suíte, varanda e garagem, com 44,66 metros quadrados. Lazer com piscina, sauna e churrasqueira.
Localização: Centro, Linhares
Valor: de R$ 231 mil por R$ 219 mil
Empresa: GS Construtora
Informações: 3325-3522
Residencial Monti Parioli
Dois quartos com 45,60 metros quadrados, com vaga de garagem, com ou sem varanda. Lazer com piscina e churrasqueira.
Localização: Porto Canoa, Serra
Valor: de R$ 143 mil por R$ 120 mil
Empresa: EBS Engenharia
Informações: 3317-4498
Contemporâneo Residencial
Dois quartos com suíte com área de 55 metros quadrados, com varanda e garagem. Área de lazer que inclui piscina, quadra poliesportiva, academia, gourmet grill, salão de festas, entre outros itens
Localização: Laranjeiras, Serra
Valor: de R$ 297 mil por R$ 215 mil
Empresa: CG Engenharia
Informações: 3225-0944
Vivace Residencial
Apartamento de 2 quartos com suíte, varanda, garagem. Lazer com piscinas, sauna, churrasqueira, academia, salão de festas e playground.
Localização: Jardim Camburi
Valor: a partir de R$ 299 mil
Empresa: Metron Engenharia
Informações: 3134-6800
Edifício Meliá
Dois e três quartos com suíte, varanda e garagem. Lazer completo mobiliado incluindo entre os itens, piscina, sauna, salão de festas
Localização: Itaparica, Vila Velha
Valor: R$ 289.900 (2 quartos) e R$ 339.900 (3 quartos)
Empresa: Grand Construtora
Informações: 4009-9898
Edifício José Daher Carneiro
Dois e três quartos com suíte, varanda e garagem. Lazer na cobertura: piscina, churrasqueira, brinquedoteca, academia, salão de festas.
Localização: Jardim da Penha, Vitória
Valor: 2 quartos com suíte (65m²) a partir de R$ 523.894
3 quartos com suíte (93m²) a partir de R$ 805.675
Empresa: RDámazio Engenharia
Informações: 3019-7336
Condomínio Gardênia (casa)
Casa geminada com 2 quartos com suíte, varanda, garagem com 84,41 metros quadrados.
Localização: Planície da Serra, Serra
Valor: R$ 199.900
Empresa: Uni Construtora
Informações: 2104-6600
Edifício Solar das Acácias
Apartamento de 3 quartos com suíte, varanda, até 2 vagas de garagem, com 92metros quadrados. Lazer com piscinas, sauna, churrasqueira, academia, salão de festas e playground.
Localização: Castelo Branco, Colatina
Valor: de R$ 419.307 por R$ 398.343
Empresa: Vila Real Construtora
Informações: 27 3025-2300
Edifício Palladium
Apartamento de 4 quartos com suíte, varanda e 2 vagas de garagem. Prédio com salão de festas.
Localização: Centro, Cachoeiro
Valor: R$ 550 mil
Empresa: Cienco Engenharia
Informações: 28 3522-5593
CAMPANHA IMÓVEL CAMPEÃO
Como participar? É necessário procurar primeiro uma das 34 construtoras para saber onde e quais são os empreendimentos disponíveis. Depois o cliente vai até uma agência do Banestes para fazer o financiamento.
Quais as condições para funcionários públicos? Taxa de 8,8% para funcionário público efetivo e até 420 meses (35 anos) para pagar com o uso do Sistema de Amortização Constante (SAC). É possível financiar até 90% do imóvel.
Quais as condições para quem não é funcionário público? Taxa de 9% ao ano e até 360 meses (30 anos) para pagar com o uso do Sistema de Amortização Constante (SAC). É possível financiar até 90% do imóvel.
É necessário ter relação com o banco? O banco não exige relacionamento prévio. Não é necessário nem mesmo ter uma conta corrente antes do financiamento.
Quais são as construtoras participantes? Argo Construtora, Barbosa Barros, Canal, Casamorada Engenharia, CG Engenharia, Cienco Engenharia, Città Engenharia, De Castro, EBS Engenharia, Épura, Espaço Construtora, Galwan, Grand Construtora, GS Construtora, IC Construtora, Impacto Engenharia, Inocoopes, Javé Construtora, Kemp Engenharia, Lorenge, M. Santos, Mazzini, Metron Engenharia, Monte Moreno, Morar Construtora, MRV Engenharia, Orion, Pacífico Construções, Pinheiro de Sá Engenharia, RDamazio, Sá Cavalcante, Solar, Uni Construtora e Vila Real.
Onde estão os imóveis? Vitória (169 imóveis), Vila Velha (528 imóveis), Serra (289 imóveis), Cariacica (27 imóveis). Há imóveis disponíveis também em Aracruz, Colatina, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.
Qual a quantidade de imóveis? Mais de 1200. Os imóveis já estão prontos para morar e fazem parte do estoque das construtoras.
Valores dos apartamentos? É possível financiar apartamentos entre R$ 120 mil e R$ 800 mil. Alguns estão com descontos de até 30%.
Quando acontece a campanha? A campanha Imóvel Campeão vale desta quinta-feira (07) até o dia 7 de julho.