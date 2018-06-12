Caminhoneiros fecham acordo com setor de grãos para definir valor do frete

Depois de mais de nove horas de reunião, representantes dos caminhoneiros autônomos informam que fecharam acordo com setor do agronegócio sobre o valor do frete. Segundo fontes ligadas aos caminhoneiros, foi feito um ajuste na tabela do frete para que os motoristas tenham direito de cobrar pela volta. Ou seja, além do trajeto de ida em que levam a carga ao destino, terão direito a adicional pelo retorno do caminhoneiro a seu lugar de origem. Antes isso não era possível. O acordo foi fechado com o setor de grãos, que representa maior parte do volume de carga transportada pelos autônomos.