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Ajuste na tabela

Caminhoneiros fecham acordo com setor de grãos para definir valor do frete

Governo aposta na mediação de acordos entre setores para evitar uma nova crise no setor de transporte

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 11:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 11:53
Greve dos caminhoneiros parou o país por dez dias Crédito: Cicero Modolo
Depois de mais de nove horas de reunião, representantes dos caminhoneiros autônomos informam que fecharam acordo com setor do agronegócio sobre o valor do frete. Segundo fontes ligadas aos caminhoneiros, foi feito um ajuste na tabela do frete para que os motoristas tenham direito de cobrar pela volta. Ou seja, além do trajeto de ida em que levam a carga ao destino, terão direito a adicional pelo retorno do caminhoneiro a seu lugar de origem. Antes isso não era possível. O acordo foi fechado com o setor de grãos, que representa maior parte do volume de carga transportada pelos autônomos.
Entidades da categoria de caminhoneiros tentarão levar o mesmo modelo de acordo a outros setores agrícolas. Está prevista para esta terça-feira reunião com a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, entidade que havia ameaçado entrar na Justiça por causa da elevação do preço do frete prevista na tabela que o governo acabou revogando. O governo aposta na mediação de acordos entre setores para evitar uma nova crise no setor de transporte.
 

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