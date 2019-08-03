Caminhoneiros e governo voltam a se reunir na próxima semana

O Ministério da Infraestrutura informou, por meio da assessoria de imprensa, que as reuniões entre representantes da pasta e dos caminhoneiros para discutir a tabela de frete mínimo terão continuidade na próxima semana. "Qualquer definição sobre a tabela será fruto da rodada de reuniões junto a caminhoneiros autônomos, embarcadores e transportadores, que vêm acontecendo desde a última semana", diz a nota enviada ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, pela assessoria da pasta.