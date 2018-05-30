'Caminhoneiros ameaçam colegas que querem viajar', diz presidente da Faes

Caminhoneiros que querem seguir viagem pelas rodovias do Espírito Santo têm recebido uma série de ameaças de colegas que participam da greve no Estado. A afirmação foi feita pelo presidente da Federação da Agricultura do Estado do Espírito Santo (Faes), Júlio Rocha, em entrevista à Rádio CBN Vitória na manhã desta quarta-feira (30), 10º dia de greve dos caminhoneiros.

"As denúncias de ameaças procedem. Eles tem em primeira mão uma garantia de tráfego, como já houve com o depoimento de um caminhoneiro com uma carga de mamão. Ele não arrisca continuar porque aqui, de certa forma, ele estava em casa. E se chegasse na frente ele fosse impedido, ele ficaria em situação delicada. Não tinha essa garantia de ter fluxo até o final da linha, como os caras que iam buscar ração no Mato Grosso. Não está havendo uniformidade de procedimento", afirmou.

Caminhoneiros tem sofrido com ameaças Crédito: Caíque Verli

O presidente da Faes disse, ainda, que lamenta a situação e que o movimento foi invadido por "oportunistas": "A gente lamenta profundamente, porque durante uma entrevista ao Bom dia ES, um cidadão que estava em frente ao piquete de greve, e foi perguntado a ele qual era a carga que ele estava transportando, qual era o caminhão dele, e ele não tinha caminhão, não tinha carga de coisa nenhuma. O movimento que começou com a simpatia de toda a população, numa relação de ganha-ganha, se transformou numa relação de perde-perde. Perde o produtor, perde principalmente a população, que já se vê privada de gêneros alimentícios nos supermercados, e o que chega não tem a qualidade adequada e os preços estão aviltados."

"Decreto cobre menos de uma semana"

Ainda segundo Rocha, o decreto que permite a utilização de cerca de 40 mil toneladas de farelo de soja que estão nos portos do Estado, para amenizar a falta de ração para aves e suínos, não é suficiente para resolver o problema. O estoque presente nos portos cobre menos de uma semana de alimentação para os animais.