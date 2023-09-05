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Rotativo do cartão

Câmara aprova urgência para limite do juros do cartão de crédito

Além dos juros, foi incluída ao Projeto de Lei 2685/22 a Medida Provisória 1176/23 que cria o Desenrola, programa do governo federal de renegociação de dívidas.
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

05 set 2023 às 05:35

Publicado em 05 de Setembro de 2023 às 05:35

Sessão na Câmara dos Deputados em que foi aprovada a reforma tributária
Sessão na Câmara dos Deputados  Crédito: Zeca Ribeiro/Agência Câmara
A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira (4) a urgência para o projeto de lei que fixa limite para os juros do cartão de crédito. Com a aprovação de urgência, a proposta pode ser votada em Plenário sem passar pela análise das comissões.
Além dos juros, foi incluída ao Projeto de Lei 2685/22 a Medida Provisória 1176/23 que cria o Desenrola, programa do governo federal de renegociação de dívidas. 

Juros do cartão

Notícias relacionadas:Lula afirma que juros ainda estão altos: “Vamos continuar brigando” .Relatório do Desenrola limita juros do rotativo a 100% da dívida.Banco Central estuda o fim do crédito rotativo do cartão de crédito .O relator do projeto, deputado Alencar Santana (PT-SP), propõe que o Conselho Monetário Nacional (CMN) defina em até 90 dias o teto para juros e encargos cobrados no parcelamento da fatura nas modalidades rotativo e parcelado. Se o limite não for definido dentro do prazo, contado a partir da publicação da nova lei, a cobrança de juros e encargos não pode superar o valor original da dívida.
Segundo o parecer preliminar, o limite para os juros do rotativo também valerá para as instituições financeiras que não aderirem à autorregulação.
Em junho, segundo os dados mais recentes do Banco Central, os juros do rotativo chegam a 437% ao ano. No caso do cartão de crédito parcelado, os juros ficaram em 196,1% ao ano.
O projeto prevê ainda a portabilidade da dívida do cartão de crédito e até mesmo dos parcelados. A ideia é estimular a concorrência no mercado para que o consumidor tenha opção de buscar juros menores e quitar a dívida.  Essa medida também precisa de regulamentação do CMN. 
* Com informações da Agência Câmara

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