Câmara aprova projeto que amplia a área de atuação da Codevasf

Durante a votação, parlamentares argumentaram que a inclusão de novas bacias no escopo da Codevasf teria impacto orçamentário. Requerimento do partido Novo pediu a retirada de pauta do projeto, mas foi rejeitado pela maioria dos deputados. O relator argumentou que a companhia tem importância fundamental para o desenvolvimento regional das áreas onde atua e que a ideia da proposta é "deixar facultativa a possibilidade de investimento do governo federal".