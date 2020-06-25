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Pequenas e médias empresas

Câmara aprova MP que estabelece crédito para financiamento de folha

Foi aprovado texto-base da Medida Provisória que permite a empresas contratar empréstimo de R$ 10 milhões para R$ 50 milhões para financiar salários de empregados durante a crise do coronavírus

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 17:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 17:00
dinheiro
Dinheiro será emprestado para garantir a manutenção de empregos durante a crise causada pela pandemia Crédito: Pixabay
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (25), o texto-base da Medida Provisória (MP) 944, que criou o programa de financiamento da folha salarial de pequenas e médias empresas durante a crise do novo coronavírus. Parlamentares vão analisar ainda os destaques à matéria, que podem alterar o projeto de lei de conversão apresentado pelo relator da matéria, deputado Zé Vitor (PL-MG).
Em seu texto, o relator autorizou que sociedades simples, organizações da sociedade e empregadores rurais possam aderir ao programa.
Também ampliou o teto de faturamento das empresas que podem contratar o crédito de R$ 10 milhões para R$ 50 milhões. Contudo, manteve o valor mínimo de faturamento proposto pelo Executivo, de R$ 360 mil.
Durante a análise da matéria nesta quinta, o deputado voltou atrás e retirou do seu texto o aumento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) das instituições financeiras de 4% para 7,6%, com exceção de cooperativas de crédito e os bancos por elas controlados.
Ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), ele afirmou que retirou os pontos que poderiam gerar maior discussão e prejudicar a votação.
O deputado fez outras mudanças no texto original para tentar destravar o acesso ao crédito. Ele propôs que a linha de crédito possa ser usada para financiar até 100% da folha de pagamento por quatro meses, em vez de dois meses. Também permitiu o uso dos recursos para saldar condenações e acordos trabalhistas que ocorram entre março deste ano e julho de 2021 no valor de até R$ 15 mil.

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