Câmara aprova MP que estabelece crédito para financiamento de folha

Dinheiro será emprestado para garantir a manutenção de empregos durante a crise causada pela pandemia Crédito: Pixabay

Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (25), o texto-base da Medida Provisória (MP) 944, que criou o programa de financiamento da folha salarial de pequenas e médias empresas durante a crise do novo coronavírus . Parlamentares vão analisar ainda os destaques à matéria, que podem alterar o projeto de lei de conversão apresentado pelo relator da matéria, deputado Zé Vitor (PL-MG).

Em seu texto, o relator autorizou que sociedades simples, organizações da sociedade e empregadores rurais possam aderir ao programa.

Também ampliou o teto de faturamento das empresas que podem contratar o crédito de R$ 10 milhões para R$ 50 milhões. Contudo, manteve o valor mínimo de faturamento proposto pelo Executivo, de R$ 360 mil.

Durante a análise da matéria nesta quinta, o deputado voltou atrás e retirou do seu texto o aumento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) das instituições financeiras de 4% para 7,6%, com exceção de cooperativas de crédito e os bancos por elas controlados.

Ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), ele afirmou que retirou os pontos que poderiam gerar maior discussão e prejudicar a votação.