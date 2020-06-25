Câmara aprova MP que altera regras sobre assembleias de acionistas

Editada pelo governo em março de 2020, a MP altera o Código Civil e a Lei das Sociedades Anônimas para estender o prazo para realização de assembleia geral ordinária em até sete meses após o fim do último exercício social, e também permitir a prorrogação de mandatos de administradores, membros do conselho fiscal e de comitês estatutários até realização das assembleias.