Calorão faz vendas de ventilador e ar-condicionado dispararem

Micheli Ferreira dos Santos, 28 anos, diarista Crédito: Vitor Jubini - GZ

O verão começa hoje, mas as temperaturas altas já dão o ar da graça há dias, e a tendência é subirem ainda mais. Com isso, foi dada a largada para a corrida às lojas especializadas e de eletrodomésticos em busca de ventiladores e aparelhos de ar condicionado, que já movimenta o comércio.

Nesses últimos dias de temperaturas elevadas, por exemplo, em algumas lojas a venda desses produtos já quadruplicou. Junto com o calor, o pagamento do 13º salário, que saiu ontem, está contribuindo para que os consumidores comprem equipamentos para se refrescar.

A diarista Micheli Ferreira dos Santos, 28 anos, saiu do trabalho e aproveitou para passar em uma loja de móveis e eletrodoméstico no, Centro de Vitória, para pesquisar os preços. O calor está muito intenso. Na minha casa temos apenas um ventilador, que já não está dando conta, por isso vim em busca de um que seja mais potente, comentou.

Já tenho um ventilador em casa, mas ele não está dando conta. É um item de que preciso. Se eu puder economizar na hora de comprar, é ainda melhor Micheli Ferreira, diarista, 28 anos

Antes de comprar o ventilador, Micheli vai pesquisar mais um pouco para poder economizar. É um item que preciso em casa, mas se eu puder economizar na hora de comprar, será ainda melhor, enfatiza.

Assim como a diarista, de acordo com os comerciantes, muitas pessoas aproveitam a saída do trabalho para passarem nas lojas e comprar ventilador ou ar-condicionado.

De acordo com Fernando Antônio de Souza, supervisor de vendas da Dufrio, a loja que fica em Vila Velha registra um movimento muito maior de clientes nesta época justamente por conta do verão. Nós vendíamos, em média, de 25 a 30 ares-condicionados por dia diretamente para o consumidor. Agora, chegamos a vender mais de 100 peças diariamente. Além disso, as pessoas estão realizando pagamento à vista ou estão dando uma entrada e dividindo o restante em poucas parcelas, devido ao dinheiro do 13º salário, explica.

Segundo Rildo Reis Pereira, diretor de vendas da Rede Sipolatti, em todas as 37 lojas que a empresa tem no Espírito Santo houve crescimento de vendas desses aparelhos. Na baixa temporada, vendemos, em média, 50 ares-condicionados e 84 ventiladores por dia. Com o início do verão, já estamos vendendo o dobro, além disso, esperamos aumentar em 40% as vendas desses aparelhos em relação ao ano passado, conta.

DESCONTOS

Aproveitando o momento de calor intenso e a procura pelos aparelhos de refrigeração, algumas redes de eletrodomésticos estão reduzindo o preço do produto, como lojas físicas do Centro de Vitória.

Em um desses comércios, um ventilador silencioso com potência de 60W era vendido a R$ 218,99, mas, com desconto, está saindo por R$ 149. Em outra, há descontos de até 60% nessa linha de produtos, o que também inclui climatizadores e purificadores de ar.

De acordo com a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletrônicos (Eletros), as vendas de ventiladores devem aumentar em 4% nesse verão, em comparação ao do ano passado.

Ainda segundo a Eletros, até o final de dezembro devem ser produzidos 3,3 milhões de ares-condicionados modelo split e 430 mil do modelo janela. Os números são maiores do que os registrados em 2017, quando o país produziu 3,03 milhões do split e 251 mil do janela. O volume da produção de ventiladores também teve crescimento: no ano passado, foram feitos 9,854 milhões de unidades e, em 2018, deve encerrar o ano com 10,353 milhões fabricadas.

ECONOMIA

Na hora de escolher entre o ventilador ou o ar-condicionado, o consumidor procura por aquele produto que se adeque melhor ao seu bolso.

Já estamos notando um aumento de 33% na venda da linha de refrigeração. O que mais sai são os ventiladores, por causa do preço que é mais baixo em comparação com o do ar-condicionado. O consumidor, muitas vezes, opta pelo produto de menor valor, explica o gerente de vendas da Simonetti de Vitória, Gilson Antônio Soares.

ECONOMIZE

Modelo

Escolha modelos que tenham o selo de Economia de Energia A do Inmetro.

Laterais

Não bloqueie as laterais e o fundo do seu aparelho de ar-condicionado de janela, pois isso reduz a eficiência do aparelho.

Bloqueie o sol

Proteja a parte externa do ar-condicionado do sol direto, sem bloquear as grades de ventilação.

Desligar o aparelho

Sempre que você se ausentar do ambiente por muito tempo, desligue-o, pois isso pode acabar aumentando o consumo de energia.

Limpeza