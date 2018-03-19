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Recursos da poupança

Caixa vai reduzir taxas de juros de financiamento imobiliário

Anúncio vem após banco perder liderança na linha de crédito pelo terceiro mês seguido

Publicado em 19 de Março de 2018 às 15:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 15:36
O presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Gilberto Occhi, disse nesta segunda-feira (19) que o banco vai anunciar redução da taxa de juros de financiamento imobiliário com recursos da poupança. Ele afirmou que o Conselho da Caixa está estudando a movimentação de mercado e deve alinhar suas taxas. O anúncio dos índices deverá ser feito no máximo na semana que vem.
"O que percebemos é que, na medida que alguns bancos privados anunciaram redução em suas taxas, atraíram demanda no mercado", observou Occhi, ao comentar matéria do jornal "O Globo" que revelou que a Caixa perdeu participação no setor de habitação com recursos da poupança nos primeiros meses do ano.
Operários trabalham em obra: Caixa vai reduzir juros de financiamento imobiliário com recursos da poupança Crédito: Arquivo
Segundo dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), a Caixa Econômica Federal perdeu a liderança no financiamento imobiliário nas linhas de crédito com recursos da poupança e foi ultrapassada por concorrentes pelo terceiro mês consecutivo.
O presidente da Caixa revelou que o balanço do banco - que será divulgado nos próximos dias - será o melhor da história da instituição financeira e pela primeira vez na história, segundo ele, será melhor do que o desempenho do Banco do Brasil. Ele disse que os dados foram resultado de ajustes, redução de custos e melhoria da eficiência do banco.
Ainda de acordo com o presidente da instituição, a inadimplência do banco em 2017 também foi reduzida, ficando em cerca de 2,5%, quando o índice de mercado está em 3,5%.
"Se não há como contar com seu 'dono' aportar capital, você precisa promover ajustes. Não contamos com dinheiro da Fazenda", ressaltou Occhi.

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