Caixa vai reduzir taxas de juros de financiamento imobiliário

O presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Gilberto Occhi, disse nesta segunda-feira (19) que o banco vai anunciar redução da taxa de juros de financiamento imobiliário com recursos da poupança. Ele afirmou que o Conselho da Caixa está estudando a movimentação de mercado e deve alinhar suas taxas. O anúncio dos índices deverá ser feito no máximo na semana que vem.

"O que percebemos é que, na medida que alguns bancos privados anunciaram redução em suas taxas, atraíram demanda no mercado", observou Occhi, ao comentar matéria do jornal "O Globo" que revelou que a Caixa perdeu participação no setor de habitação com recursos da poupança nos primeiros meses do ano.

Operários trabalham em obra: Caixa vai reduzir juros de financiamento imobiliário com recursos da poupança Crédito: Arquivo

Segundo dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), a Caixa Econômica Federal perdeu a liderança no financiamento imobiliário nas linhas de crédito com recursos da poupança e foi ultrapassada por concorrentes pelo terceiro mês consecutivo.

O presidente da Caixa revelou que o balanço do banco - que será divulgado nos próximos dias - será o melhor da história da instituição financeira e pela primeira vez na história, segundo ele, será melhor do que o desempenho do Banco do Brasil. Ele disse que os dados foram resultado de ajustes, redução de custos e melhoria da eficiência do banco.

Ainda de acordo com o presidente da instituição, a inadimplência do banco em 2017 também foi reduzida, ficando em cerca de 2,5%, quando o índice de mercado está em 3,5%.