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Caixa tenta impulsionar consignado com garantia do FGTS

A iniciativa tenta dar mais segurança às instituições financeiras, que não demonstraram apetite em oferecer esse tipo de crédito aos clientes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 17:58

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 17:58

Benefícios como Fundo de Garantia e PIS podem ser sacados em agência da Caixa Econômica Crédito: Arquivo
No esforço para tentar alavancar os empréstimos consignados com garantia dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), a Caixa Econômica Federal desenvolveu um sistema que permitirá aos bancos segregar parte dos recursos do FGTS de cada trabalhador que serão dados como garantia nos empréstimos. A iniciativa tenta dar mais segurança às instituições financeiras, que não demonstraram apetite em oferecer esse tipo de crédito aos clientes.
O vice-presidente de fundos de governo e loterias da Caixa, Valter Nunes, explicou que o sistema elaborado pela instituição permitirá que bancos façam o bloqueio de até 10% da conta do FGTS do trabalhador que tomar crédito consignado com garantia do Fundo.
Nessa operação, o empregado oferece 10% do saldo do Fundo e eventual multa como garantia do empréstimo. Em caso de demissão sem justa causa, o banco credor pode receber diretamente da Caixa as garantias dadas na operação.
O governo acredita que, com a medida, bancos privados terão mais segurança para operar essa linha de crédito. "Vamos apartar numa conta consignada que ficará indisponível durante a vigência do empréstimo. Assim, conseguimos ampliar a característica da garantia", disse o vice-presidente da Caixa.

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