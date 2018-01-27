Caixa suspende empréstimos para estados, municípios e estatais

Caixa Econômica Federal em Linhares Crédito: Divulgação

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta sexta-feira (26) que suspendeu as concessões de empréstimos para estados, municípios e empresas estatais. Segundo o banco público, essa é uma mudança feita para adequar a instituição ao novo plano aprovado nesta semana pelo Conselho de Administração.

Dentro do governo, a alteração é vista como mais uma vitória da equipe econômica para blindar a Caixa de interferências políticas. Só no ano passado, o banco emprestou para os governos de Goiás, Pará, Piauí e Pernambucano. E a instituição estava em negociação com mais governadores e prefeitos pelo país.

Em razão do novo plano de capital aprovado pelo seu Conselho de Administração, a Caixa Econômica Federal informa que suspendeu temporariamente, para reavaliação, a concessão de crédito destinada a entes públicos da administração direta, disse nota divulgada pela Caixa, que continua: