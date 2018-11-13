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Imóveis

Caixa suspende contratação de novas unidades do Minha Casa Minha Vida

Novos imóveis na faixa 1,5 não poderão ser contratados por falta de recursos

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 01:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 01:58
Crédito: Reprodução
A Caixa suspendeu a contratação de novas unidades do programa Minha Casa Minha Vida da faixa 1,5 por falta de recursos para o programa. Nessa faixa, na qual se enquadram famílias com renda de até R$$ 2.600,00 por mês, o governo banca uma parcela de até R$$ 47,5 mil do valor do imóvel. É esse dinheiro, destinado ao pagamento do subsídio, que acabou.
A intenção do banco é retomar os financiamentos em 2019, quando o programa receberá um novo aporte. A Caixa ressaltou que, no total, o programa Minha Casa Minha Vida recebeu este ano R$$ 57,4 bilhões. Até o momento, informa a instituição, foram contratados 4,7 milhões de unidades habitacionais. O fim do dinheiro para o programa não chega a surpreender.
O governo vinha desde o início do ano enfrentando dificuldades para reforçar o orçamento do programa. E contava com medidas cujo efeito no caixa ficaram aquém do estimado pela área econômica, como a reoneração da folha.
Diante das dificuldades, a decisão tomada este ano foi priorizar os financiamentos na faixa 1,5, já que na faixa 1 os subsídios são maiores e, portanto, é maior a necessidade de recursos orçamentários. Na faixa 1,5, os financiamentos são concedidos pelo prazo de 30 anos, a juros de 5%.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) financia 90% do valor do imóvel, e o Tesouro banca os 10% restantes. Na faixa 1, a parcela bancada pelo governo é bem maior. O mutuário não paga juros. A prestação é de no máximo R$$ 270,00 por mês e o financiamento dura dez anos.

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