Caixa retoma discussões para abrir capital da área de seguros

Movimentação em frente agência da Caixa Econômica na Reta da Penha para retirada do benefício do Governo Federal Crédito: Vitor Jubini

Caixa Econômica Federal anunciou na noite desta quinta-feira (16) que vai retomar as análises e discussões sobre a abertura de capital da Caixa Seguridade.

A expectativa do mercado é que a Caixa Seguridade levante mais de R$ 10 bilhões com a operação, que teria potencial para ser uma das maiores ofertas de ações do ano.

O pedido para realização do IPO (oferta pública inicial de ações) do braço de seguros e previdência da Caixa havia sido protocolado, em 21 de fevereiro deste ano, na CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Menos de um mês depois, no entanto, em 12 de março, o banco público anunciou a suspensão do processo por causa da conjuntura do mercado financeiro. Naquele momento, a pandemia do coronavírus avançava pela União Europeia, provocando forte turbulência as principais Bolsas de Valores do mundo.

A previsão inicial era que o IPO da Caixa Seguridade fosse concluído em abril.

Analistas alimentam a expectativa de que oferta inicial de ações da Caixa Cartões também ocorra e seja concluída até o ano que vem. Na fila para a entrada na Bolsa brasileira, ainda estão as Lotéricas e a Caixa Asset Management (braço de gestão de recursos do banco).

Em maio, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, já havia afirmado que apesar de a abertura de capital de suas companhias ser uma prioridade, os IPOs não seriam feitos a qualquer preço.

"Tudo é uma questão do impacto econômico e social da pandemia, e existe zero chance de abrirmos capital para vender a qualquer preço. Só faremos o IPO quando o mercado precificar o que achamos que vale", disse Guimarães na época.

Além do ambiente propício para a precificação das ações, também é considerado importante concluir uma avaliação sobre os impactos que o IPO da Caixa Seguridade poderia ter na operacionalização de suas joint ventures (associação entre duas empresas) em fevereiro de 2021.

A Caixa Seguridade já anunciou duas joint ventures: uma com a Tokio Marine, para vender seguro habitacional e residencial, e outra com a Icatu Seguros, para capitalização.

Essa não foi a primeira vez que o banco encontrou empecilhos para abrir o capital da Caixa Seguridade. Há cerca de três anos, a instituição desistiu também de um IPO, alegando na época condições adversas de mercado. A oferta, agora, será secundária, ou seja, o dinheiro arrecadado irá para a Caixa Econômica e não para a Caixa Seguridade.