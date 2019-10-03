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Falência

Caixa pede que Justiça decrete falência da Odebrecht

A Caixa havia pedido à Justiça a extinção da recuperação judicial do grupo baiano Odebrecht, alegando a existência de irregularidades técnicas no processo.

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 20:22

Publicado em 

03 out 2019 às 20:22
Fachada da sede da construtora Odebrecht, na Zona Oeste de São Paulo (SP) Crédito: MARCOS BEZERRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
AGÊNCIA FOLHA PRESS - A Caixa Econômica Federal pediu à Justiça nesta quinta-feira (3) a liquidação do conglomerado de construção Odebrecht, de acordo com documento judicial ao qual a agência de notícias Reuters teve acesso.

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A Caixa também quer que o juiz permita aos credores nomear novos administradores para o conglomerado e suas subsidiárias em uma assembleia. A Odebrecht, que pediu recuperação judicial em junho, apresentou um plano de reestruturação que foi contestado por muitos credores.
Na semana passada, a Caixa havia pedido à Justiça a extinção da recuperação judicial do grupo baiano Odebrecht, alegando a existência de irregularidades técnicas no processo. A petição foi protocolada na 1ª Vara Cível de Recuperações e Falências de São Paulo nesta segunda-feira (23).
No documento, ao qual o jornal Folha de S.Paulo teve acesso, o banco estatal alega que a recuperação judicial da Odebrecht "não tem condições de prosseguir", porque os credores não dispõem das informações necessárias para avaliar o plano apresentado pela empresa.
Sem condições de pagar dívidas que somam R$ 98,5 bilhões, a holding Odebrecht S.A e outras 21 empresas controladas pediram, em junho deste ano, a suspensão de ações e execuções para evitar a falência.

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