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"Coronavoucher"

Caixa paga auxílio de R$ 600 nesta terça a inscritos no CadÚnico

Banco divulgou nesta segunda o calendário detalhado de pagamentos dos novos lotes do auxílio emergencial para informais, empreendedores e inscritos no Cadastro Único
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 14:47

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 14:47

A Caixa começou a pagar nesta terça-feira (14) o auxílio de R$ 600 a 9,4 milhões de brasileiros inscritos no CadÚnico (Cadastro Único) do governo federal. Na quinta, o banco fará os depósitos nas contas de quem tem Bolsa-Família.
Aplicativo do caixa em que é feito o pedido do auxílio emergencial
Aplicativo da Caixa em que é feito o pedido do auxílio emergencial Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Outra novidade é a divulgação das datas para o saque em dinheiro do benefício, sem cartão, nos caixas eletrônicos e lotéricas. Esses saques serão liberados a partir de 27 de abril. A ordem de pagamento dos beneficiários será conforme o mês de aniversário de quem recebe.
Até as 16h desta segunda (13), o volume dos que se cadastraram por estes canais superava 34 milhões de cidadãos.

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O auxílio emergencial já foi liberado para mais de 2,5 milhões de brasileiros, totalizando mais de R$ 1,5 bi na economia.
Nesta semana receberão 2.719.810 beneficiários do Bolsa Família, conforme calendário:
  • Terça-feira (14): 9,4 milhões inscritos no CadÚnico
  • Quinta-feira (16): 1.360.024 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 1
  • Sexta-feira (17): 1.359.786 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 2
Os inscritos no CadÚnico até 20/03/2020 que não fazem parte do Bolsa Família e que tiveram os critérios de elegibilidade verificados pela Dataprev receberão o auxílio emergencial na poupança social digital da Caixa ou em conta no Banco do Brasil.
A Caixa inclui nesse grupo as mulheres chefes de família e únicas responsáveis pelo sustento dos filhos.
Veja o calendário de depósitos na poupança social digital Caixa para pessoas do CadÚnico e mães chefes de família:
Terça-feira (14): crédito para 831.013 pessoas, sendo pela poupança digital, a partir de 12h, 557.835 pessoas (nascidas em janeiro), e 273.178 pessoas com conta no Banco do Brasil
Quarta-feira (15): 1.635.291 pessoas nascidas em fevereiro, março e abril (pela poupança digital)
Quinta-feira (16): 2.282.321 pessoas nascidas em maio, junho, julho e agosto (pela poupança digital)
Sexta-feira (17): 1.958.268 pessoas nascidas em setembro, outubro, novembro e dezembro (pela poupança digital) ?

SAQUES EM DINHEIRO

A Caixa destaca que não é necessário sacar o dinheiro, pois os recursos creditados na poupança digital podem ser utilizados através do aplicativo Caixa Tem para pagamentos e transferências, entre outros serviços.
Segue abaixo o calendário de saque em espécie da poupança digital:
  • 27 de abril -  nascidos em janeiro e fevereiro
  • 28 de abril - nascidos em março e abril
  • 29 de abril - nascidos em maio e junho
  • 30 de abril - nascidos julho e agosto
  • 04 de maio - nascidos em setembro e outubro
  • 05 de maio - nascidos em novembro e dezembro

POUPANÇA DIGITAL CAIXA

A Caixa reformou que não é necessário corrida às agências ou casas lotéricas para ter acesso aos recursos do auxílio emergencial.
O banco abrirá automaticamente a poupança digital para os brasileiros considerados aptos a receber o auxílio emergencial.
Os que receberem o crédito por meio dessa conta poderão, por exemplo, pagar boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras.
É possível também efetuar transferências ilimitadas entre contas da Caixa ou realizar gratuitamente até três transferências para outros bancos a cada mês, pelos próximos 90 dias.

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