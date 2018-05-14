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Apostas rápidas

Caixa lançará novo jogo lotérico, o Dia da Sorte

Nova loteria irá testar a sorte do jogador em apostas envolvendo dias do mês e os meses do ano

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 14:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 14:23
Apostas da lotérica Crédito: Agência Brasil
A Secretaria de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria do Ministério da Fazenda instituiu uma nova loteria da Caixa, denominada o Dia da Sorte, que será promovida três vezes por semana - às terças-feiras, quintas-feiras e sábados. Segundo portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), a data de realização do primeiro sorteio do novo jogo será definida pela Caixa.
A nova loteria irá testar a sorte do jogador em apostas envolvendo dias do mês e os meses do ano. Em cada aposta, será permitida a indicação de, no mínimo, 7 números e, no máximo, 15 números, em um total de 31 números, mais um dos meses do ano, o mês de sorte. Ganha o prêmio máximo quem acertar os 7 números sorteados e mais o mês da sorte. Também ganha prêmios, menores, quem acertar 6, 5 ou 4 números e o mês da sorte.
A aposta simples, com 7 números e 1 mês de sorte, custará R$ 2,00. Há ainda apostas combinadas, ou múltiplas, com mais números marcados. O jogo com 8 números e 1 mês de sorte, por exemplo, será de R$ 16,00 e a aposta com 15 números e 1 mês de sorte, R$ 12.870,00.

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