Caixa destitui três vice-presidentes e reconduz um ao cargo

A cúpula do banco iniciou o processo de substituição de toda a vice-presidência. Crédito: Sânnie Rocha - Jornal A Gazeta - ECONOMIA

Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal decidiu destituir três dos quatro vice-presidentes afastados pelo presidente Michel Temer na semana passada. Um dos executivos  que alegava ter sido confundido com outra pessoa nas investigações, como mostrou a reportagem  foi reconduzido ao cargo.





No entanto, a cúpula do banco iniciou o processo de substituição de toda a vice-presidência. Foi autorizada a contratação de uma consultoria especializada (head hunter) para a seleção de novos executivos no mercado num prazo de 12 meses.

Foram destituídos definitivamente o vice-presidente corporativo, Antônio Carlos Ferreira; do vice-presidente de governo, Roberto Derziê de SantAnna; e da vice-presidente de fundos de governo e loterias, Deusdina dos Reis Pereira. Esses serão os primeiros cargos a serem preenchidos pelos consultores.

Deliberou-se, ainda, restituir ao cargo o vice-presidente de Clientes, Negócios e Transformação Digital, José Henrique Marques da Cruz, em razão da constatação, em investigações interna e independente, de ausência de elementos suficientes para configuração de sua responsabilidade, disse o conselho em nota.

Em entrevista ao GLOBO, na semana passada, José Henrique Marques da Cruz contou que teria sido confundido com outro Henrique nos áudios da investigação.

Também foi aprovado o início do processo de contratação de empresa especializada para rever a estrutura organizacional da Caixa.

SEM APORTE DO FGTS

A Caixa atualizou uma contingência de capital do banco para cumprir as normas prudenciais previstas no acordo internacional de Basileia III para este ano e o ano que vem. De acordo com fontes ouvidas pelo GLOBO, as mudanças não devem ter efeitos sobre a concessão de financiamentos habitacionais.

Segundo nota divulgada pelo banco, essas alterações no plano de contingência permitirão que o banco não recorra ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para uma injeção de R$ 15 bilhões.

Em contrapartida, a Caixa vai deixar de pagar dividendos ao Tesouro Nacional. A nota do banco diz apenas que haverá uma recapitalização dos dividendos a serem pagos relativos a 2017 e 2018. Questionada se isso significaria manter 100% do lucro no balanço da Caixa sem repassar nada para a União, a assessoria da instituição disse que dúvidas só serão esclarecidas nesta quarta-feira.

Outra forma encontrada para não ter de recorrer ao FGTS foi a emissão de dívida perpétua no mercado internacional e a securitização e venda de carteiras de crédito sem retenção de riscos.

Internamente, a decisão de não recorrer ao FGTS é considerada uma vitória da presidente do Conselho de Administração, a secretária do Tesouro, Ana Paula Vescovi. Interlocutores contam que ela sempre defendeu que o dinheiro do trabalhador não pode ser usado para esse tipo de capitalização.