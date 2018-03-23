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Novidade

Caixa atualiza aplicativo de FGTS e libera extrato de até 25 anos

Ferramenta informa valor do Fundo para declaração do Imposto de Renda 2018

Publicado em 23 de Março de 2018 às 12:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 12:45
Caixa Econômica, banco, agência bancária Crédito: abr/arquivo
O aplicativo FGTS da Caixa Econômica Federal passou por uma atualização e, agora, permite ao trabalhador consultar o extrato com os lançamentos em sua conta vinculada ocorridos nos últimos 25 anos, e não somente nos últimos seis meses.
Além disso, a ferramenta informa o valor de Fundo de Garantia para efeito de declaração de Imposto de Renda 2018, como saques efetuados no ano-calendário de 2017, a serem informados na ficha "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis".
A ferramenta ainda permitia ao trabalhador atualizar seu endereço e consultar o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) do empregador.
O aplicativo está disponível para download na Apple Store (para smartphones com sistema iOS) e Google Play (sistema Android). Quem já tem a ferramenta instalada em seu celular deve apenas atualizá-la para ter acesso aos novos serviços.
Para acessar o app pela primeira vez, é preciso informar o número do NIS (Número de Informação Social PIS/Pasep) e uma senha criada na própria ferramenta. O NIS consta do extrato do FGTS, da carteira de trabalho e do Cartão do Cidadão, ou pode ser solicitado diretamernte ao empregador.
Para criar a senha, basta clicar no botão Primeiro acesso e informar os dados pessoais. Para quem já é usuário, a senha é a mesma já utilizada.

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