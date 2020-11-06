Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Caixa abre 12 agências sábado para saque do auxílio emergencial no ES
Dinheiro liberado

Caixa abre 12 agências sábado para saque do auxílio emergencial no ES

Cerca de 6,9 milhões de beneficiários em todo o país podem procurar uma unidade bancária para fazer o resgate em espécie do recursos de R$ 600 ou R$ 300
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 13:41

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 13:41

Fila na Caixa Econômica Federal em Campo Grande, Cariacica
Fila na Caixa Econômica Federal em Campo Grande, Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Caixa Econômica Federal abre, neste sábado (7), 772 agências no país para atendimento a 6,9 milhões de beneficiários do auxílio emergencial e do auxílio emergencial extensão. Poderão fazer o saque em espécie os nascidos em janeiro e fevereiro dos Ciclos 3 e 4. No Espírito Santo, vão funcionar 12 agências, das 8 horas ao meio dia. (Confira lista das agências abertas no Estado e clique aqui para ver a lista de unidades que vão funcionar em todo o país)

AS 12 AGÊNCIAS QUE VÃO ABRIR NO ES

De acordo com o banco, ao todo foram creditados R$ 5,7 bilhões para este público. Também haverá atendimento para os trabalhadores nascidos de janeiro a outubro que quiserem fazer saque da poupança social digital, do Caixa Tem, dos recursos ainda não utilizados do Saque Emergencial do FGTS.
A instituição esclarece que não é preciso dormir na fila e que todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas.
Ao todo, já foram pagos até agora R$ 245,4 bilhões do auxílio emergencial para 67,8 milhões de brasileiros, num total de 393,9 milhões de pagamentos.
Continua disponível aos beneficiários a opção de utilização dos recursos creditados no Caixa Tem para a realização de compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços.
Com o aplicativo, também está disponível a funcionalidade para pagamentos sem cartão nas cerca de 13 mil unidades lotéricas do banco.
Os ciclos de crédito em conta e saques em espécie seguem até dezembro para o pagamento das parcelas definidas pelo governo federal para o público do CadÚnico e para quem se cadastrou pelo App Caixa | auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

Veja Também

Caixa paga auxílio emergencial para 3,6 milhões nesta sexta-feira

Caixa diz ter aberto 105 milhões de poupanças sociais digitais

Corte no auxílio e inflação freiam vendas nos supermercados do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026
Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados