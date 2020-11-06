Caixa abre 12 agências sábado para saque do auxílio emergencial no ES

Fila na Caixa Econômica Federal em Campo Grande, Cariacica Crédito: Fernando Madeira

AS 12 AGÊNCIAS QUE VÃO ABRIR NO ES

De acordo com o banco, ao todo foram creditados R$ 5,7 bilhões para este público. Também haverá atendimento para os trabalhadores nascidos de janeiro a outubro que quiserem fazer saque da poupança social digital, do Caixa Tem, dos recursos ainda não utilizados do Saque Emergencial do FGTS.

A instituição esclarece que não é preciso dormir na fila e que todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas.

Ao todo, já foram pagos até agora R$ 245,4 bilhões do auxílio emergencial para 67,8 milhões de brasileiros, num total de 393,9 milhões de pagamentos.

Continua disponível aos beneficiários a opção de utilização dos recursos creditados no Caixa Tem para a realização de compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços.

Com o aplicativo, também está disponível a funcionalidade para pagamentos sem cartão nas cerca de 13 mil unidades lotéricas do banco.

Os ciclos de crédito em conta e saques em espécie seguem até dezembro para o pagamento das parcelas definidas pelo governo federal para o público do CadÚnico e para quem se cadastrou pelo App Caixa | auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL