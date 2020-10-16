Caixa abre 12 agências no ES neste sábado para saque emergencial do FGTS

Caixa deposita mais uma parcela do auxilio emergencial Crédito: Reuters/ Pilar Olivares

Caixa Econômica Federal abre, neste sábado (17), 772 agências no país para o pagamento do saque emergencial de até R$ 1.045 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a 10,8 milhões de trabalhadores nascidos em julho e agosto. No Espírito Santo, vão funcionar 12 agências. O atendimento será das 8h ao meio-dia.

Agências que abrem neste sábado no ES

Cachoeiro de Itapemirim - Centro - Ag. Bernardo Horta (rua Professor Quintiliano, 27)

- Centro - Ag. Bernardo Horta (rua Professor Quintiliano, 27) Cariacica - Jardim América - Ag. América (BR 262, km 01, S/N)

- Jardim América - Ag. América (BR 262, km 01, S/N) Cariacica - Campo Grande - Ag. Cariacica (Avenida Expedito Garcia, 75)

- Campo Grande - Ag. Cariacica (Avenida Expedito Garcia, 75) Colatina - Centro - Ag. Colatina (Avenida Getúlio Vargas, 537

- Centro - Ag. Colatina (Avenida Getúlio Vargas, 537 Guarapari - Centro - Ag. Guarapari (Rua Getúlio Vargas, 204)

- Centro - Ag. Guarapari (Rua Getúlio Vargas, 204) Linhares - Centro - Ag. Linhares (Avenida Nogueira da Gama, 1.197)

Centro - Ag. Linhares (Avenida Nogueira da Gama, 1.197) São Mateus - Centro - Ag. São Mateus (Avenida Jones dos Santos Neves, 338)

- Centro - Ag. São Mateus (Avenida Jones dos Santos Neves, 338) Serra - Civit II - Ag. Laranjeiras da Serra (Avenida Norte-Su, 3.721)

- Civit II - Ag. Laranjeiras da Serra (Avenida Norte-Su, 3.721) Serra - Planalto de Carapina - Ag. Carapina (Rua Antonio Carone, 139)

- Planalto de Carapina - Ag. Carapina (Rua Antonio Carone, 139) Vila Velha - Glória - Ag. Glória (Avenida Carlos Lindenberg, 1.053)

- Glória - Ag. Glória (Avenida Carlos Lindenberg, 1.053) Vila Velha - Centro - Ag. Vila Velha (Avenida Champagnat, 1.089)

- Centro - Ag. Vila Velha (Avenida Champagnat, 1.089) Vitória - Centro - Ag. Beira-Mar (Avenida Princesa Isabel, 86)

A lista completa das agências está disponível no endereço www.caixa.gov.br/agenciasabado . Não é preciso chegar antes do horário de abertura. Em comunicado, a Caixa esclareceu que todas as pessoas que procurarem as agências dentro do período de funcionamento serão atendidas.

Além do saque, será possível transferir de forma gratuita os valores, por meio do aplicativo Caixa Tem , para outra conta, seja da Caixa ou de outras instituições financeiras.

Em agosto, a Caixa creditou R$ 5,8 bilhões nas contas poupança digitais dos trabalhadores. O dinheiro havia sido depositado em 10 de agosto (no caso dos nascidos em julho) e em 24 de agosto (no caso dos nascidos em agosto).

Desde então, os recursos podiam ser movimentados apenas por meio do Caixa Tem, que permite compras por cartão de débito virtual, compras por QR Code (versão avançada do código de barras) em estabelecimentos parceiros e o pagamento de boletos e de contas residenciais.

MEDIDA DE AJUDA

Uma das medidas de ajuda à economia no meio da pandemia da covid-19, o saque emergencial do FGTS beneficia com até R$ 1.045 cerca de 60 milhões de trabalhadores, que receberam R$ 37,8 bilhões no total. Todos os beneficiados receberam o depósito na conta poupança digital. O último lote, para os trabalhadores nascidos em dezembro, foi creditado em 24 de setembro.

O saque em dinheiro e a transferência bancária dos recursos do FGTS ainda está sendo feito em etapas escalonadas, conforme o mês de aniversário do trabalhador. Os nascidos em novembro e dezembro poderão retirar os recursos do FGTS em espécie a partir do próximo dia 31.