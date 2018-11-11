Café capixaba é eleito melhor do Brasil durante evento em Minas Gerais

Café capixaba é leito melhor do Brasil durante Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte - MG Crédito: Reprodução Instagram

O melhor café do Brasil é capixaba, mais especificamente da região do Caparaó. O Café arábica Forquilha do Rio, de Dores do Rio Preto, foi o grande vencedor do Prêmio Coffee of the Year Brasil 2018, durante a Semana Internacional do Café, em Belho Horizonte, Minas Gerais. Mais de 400 amostras participaram da competição na última semana.

Na página do Café Forquilha Rio no Instagram, que é bicampeão na competição, a família Lacerda, vencedora da disputa, agradece a conquista. Na foto, um dos donos da marca, Alonso Lacerda, fala sobre a premiação.

"Quero agradecer primeiramente a Deus por mais essa conquista, quero agradecer também ao pessoal que organizou essa feira incrível, a toda família Abreu de Lacerda e a todo pessoal do Caparaó, essa conquista não é só nossa, dedico esse prêmio a todos produtores de café, que nosso trabalho sempre seja cada vez mais reconhecido", escreveu.