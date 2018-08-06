Caderneta de poupança fica no azul por cinco meses seguidos

Cofrinho, dinheiro Crédito: Pixabay

A diferença entre saques e depósitos na caderneta de poupança foi de R$ 3,478 bilhões em julho, o maior valor para o mês desde 2014, quando a captação líquida desse tipo de aplicação ficou em R$ 4,028 bilhões. Foi o quinto resultado positivo seguido neste ano.

Os números foram divulgados, nesta segunda-feira (6), pelo Banco Central. No acumulado do ano, os depósitos superaram os saques em R$ 11,097 bilhões, também o melhor resultado dos últimos quatro anos. De janeiro a julho de 2014, o total contabilizado foi de 13,642 bilhões.

No mês passado, os depósitos na caderneta de poupança somaram R$ 189,799 bilhões e o depósitos, R$ 186,052 bilhões. Os poupadores tiveram um rendimento de R$ 2,8 bilhões.