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Números

Caderneta de poupança fica no azul por cinco meses seguidos

Depósitos superam saques da poupança em R$ 3,478 bilhões em julho

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 19:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 19:23
Cofrinho, dinheiro Crédito: Pixabay
A diferença entre saques e depósitos na caderneta de poupança foi de R$ 3,478 bilhões em julho, o maior valor para o mês desde 2014, quando a captação líquida desse tipo de aplicação ficou em R$ 4,028 bilhões. Foi o quinto resultado positivo seguido neste ano.
Os números foram divulgados, nesta segunda-feira (6), pelo Banco Central. No acumulado do ano, os depósitos superaram os saques em R$ 11,097 bilhões, também o melhor resultado dos últimos quatro anos. De janeiro a julho de 2014, o total contabilizado foi de 13,642 bilhões.
No mês passado, os depósitos na caderneta de poupança somaram R$ 189,799 bilhões e o depósitos, R$ 186,052 bilhões. Os poupadores tiveram um rendimento de R$ 2,8 bilhões.
Já nos sete primeiros meses de 2018, o total de depósitos na poupança foi de R$ 1,260 trilhão, enquanto as retiradas somaram R$ 1,249 trilhão. Os rendimentos totalizaram R$ 19,981 bilhões. Com o ingresso de mais recursos na caderneta, há um estoque acumulado de R$ 755,682 bilhões.

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