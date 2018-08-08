Cade condena Rodrimar por taxa abusiva no Porto de Santos

Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) Crédito: Reprodução

Após uma sessão que durou quase quatro horas, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) confirmou, nesta quarta-feira (8), a condenação da operadora portuária Rodrimar pela cobrança de uma taxa que foi considerada abusiva pelo membros do colegiado, chamada Serviço de Segregação e Entrega (THC2). O valor é cobrado para ressarcir despesas administrativas e operacionais para transportar cargas no Porto de Santos.

O caso está sendo investigado há cerca de dez anos e a Rodrimar já havia sido condenada, em junho de 2016, pelo conselheiro relator Paulo Burnier, que aplicou multa de R$ 972 mil à empresa. Ele foi acompanhado por outros dois conselheiros. Porém, o julgamento foi interrompido após um pedido de vista da conselheira Cristiane Alkmin.

A taxa não poderá mais ser cobrada. Caso contrário, a Rodrimar terá de pagará multa diária de R$ 20 mil, conforme a legislação em vigor.

Na sessão desta quarta, Cristiane Alkmin sugeriu o arquivamento do processo, por considerar que o contexto decisório se alterou, dado o surgimento de fatos novos. Um deles é que o Tribunal de Contas da União (TCU) se pronunciou dizendo que não tem uma posição clara sobre a cobrança da taxa. Foi acompanhada por João Paulo Resende, mas a proposta foi rejeitada.

Partiu da firma de logística portuária Marimex a denúncia contra a Rodrimar. A empresa alegou, entre outras coisas, que o preço cobrado causa desequilíbrio na concorrência e aumenta o preço final.