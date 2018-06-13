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Investigações

Cade arquiva processo contra irmão de Joesley e Frigorífico Independência

Ambos eram acusados de formação de cartel no mercado de compra de carne bovina

Publicado em 13 de Junho de 2018 às 15:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2018 às 15:46
Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) Crédito: Reprodução/Web
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decidiu, por unanimidade, arquivar o processo administrativo contra o empresário José Batista Júnior, conhecido como Júnior Friboi e irmão de Joesley Batista, diretor da J&F, controladora da JBS, e o Frigorífico Independência Alimentos. Ambos eram acusados de formação de cartel no mercado de compra de carne bovina para processamento nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo.
Instaurado em agosto de 2006, o processo foi aberto após representação apresentada pelo Frigorífico Araputanga (Frigoara).
Na denúncia, o Frigoara incluiu transcrição de gravações ambientais, as quais, supostamente, provariam a existência do cartel. Os registros foram feitos pelo proprietário do frigorífico denunciante, José Almiro Bihl, em uma reunião com José Batista Júnior e outras pessoas, realizada em 15 de junho de 2005.
Com base nessas gravações, a Superintendência-Geral do Cade (SG/Cade) havia recomendado, em setembro do ano passado, a condenação dos representados, argumentando que as afirmações de José Batista Júnior comprovavam a coordenação de um cartel de compra de carne de gado bovino para abate, com fixação de preços e divisão de mercados.
A relatora do processo, Polyanna Ferreira Silva Vilanova, no entanto, considerou que a avaliação conjunta dos indícios não foi suficiente para condenar os representados. Ela entendeu que não havia configuração de violação à ordem econômica por parte de José Batista Júnior.
É importante esclarecer que estamos diante de um cartel difuso, tipo de colusão marcada por sua eventualidade e ausência de estrutura de coordenação. Assim, a análise individual dos sete trechos mostrou-se insuficiente para configurar a participação do representado na conduta de paralelismo plus objeto do presente processo, argumentou.
Em relação ao Frigorífico Independência, a conselheira ressaltou que a menção à empresa nas gravações apenas sugere a existência de comunicações entre os concorrentes. Porém, o material não era insuficiente para caracterizar qualquer violação à ordem econômica.

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