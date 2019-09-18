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Negócios

Cade aprova parceria Raízen e Femsa para expansão de lojas de conveniência

A decisão está formalizada no Diário Oficial da União (DOU) e as duas companhias terão 50% do novo negócio

Publicado em 

18 set 2019 às 08:06

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 08:06

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) Crédito: Reprodução
A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, ato de concentração entre a mexicana Femsa e a Raízen Combustíveis para a constituição de uma joint venture para expandir seus negócios em lojas de conveniência. A decisão está formalizada no Diário Oficial da União (DOU).
De acordo com as empresas, a nova companhia, avaliada em R$ 1,1 bilhão, vai desenvolver "uma rede varejista de lojas de conveniência e proximidade, dentro e fora de postos de gasolina, sob as marcas Shell Select, Oxxo e outras que venham a ser escolhidas de tempos em tempos".
As duas companhias terão 50% do novo negócio.
Ao jornal O Estado de S. Paulo, o vice-presidente comercial da Raízen, Leonardo Pontes, disse no início do mês passado que a parceria entre as duas empresas permitirá a expansão mais rápida do número de lojas com a marca Select - hoje com mil unidades em todo País. "Também vamos abrir lojas de proximidade com a marca Oxxo fora dos postos", comentou.
Segundo ele, a nova empresa vai competir com grandes varejistas, como Pão de Açúcar e Carrefour, que já têm lojas de proximidade em todo País. "Esse é um mercado que comporta 20 mil unidades em todo o País. Queremos abocanhar uma parte disso."
No Brasil, a Shell tem cerca de 6,5 postos de combustíveis.

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